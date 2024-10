A 2022 tavaszán, Isztambulban a kontinens trónjára lépő, de a következő nemzetközi idényben pénzhiány miatt már egyetlen európai sorozatra sem nevező soproniak látogattak a koronázóvárosba. Bár a korábbi évtizedben megszokott erősségű csapattal momentán nem rendelkeznek, fél éve nyertek a Magyar Kupában, a hazai bajnokságban továbbra is meghatározó csapatnak számítanak. Ebből következően ők számítottak toronymagas esélyednek a hétvégi, fehérvári bajnokin is. A papírformát igazolták is, 100-71-es győzelemmel. A nyitott kérdések gyorsan eldőltek, az első tíz percben a látogatók 33 pontot dobtak, 10 ellenében, a folytatásban is a hűség városából érkezett rivális dominált. A harmadik etapban játszottak legjobban a hazaiak, ezt a tíz percet 22-11-re nyerték, a záró időszak ismét a vendégeké volt.

A fehérváriak szakvezetője, Szentpáli Gergő szerint a nagyszerűen startoló vendégek megérdemelt sikert arattak.

- Ijesztően kezdődött a mérkőzés, hiszen elképesztő sebességgel játszott és 70 százalékkal triplázott a Sopron. Ezt nehéz volt kezelnünk, kicsit be voltunk lassulva, főleg a rotációknál, amit nagyon megbüntetett az ellenfelünk az első félidőben. Büszke vagyok a csapatomra. Szerintem nagyon előremutató, hogy ilyen kvalitású és minőségű együttes ellen így bírtuk a második félidőt, a nagyszünet után kimondottan jól játszottunk. A pécsi meccs után megint jól sikerültek a védekezésváltásaink, ami azt mutatja, hogy mentálisan felkészültünk. Ezen az úton kell továbbhaladnunk, és remélem, hogy már nem kell sokat várni az első győzelmünkre. A lányok minden edzésen 100 százalékot tesznek bele, úgy érzem, haladunk.

A Sopron vezetőedzője, Gáspár Dávid szerint a második félidőben nagyot javult a házigazdák játéka.

- A második és főleg a harmadik negyede nagyon erős volt a DKKA-nak. Mi pedig nem jól reagáltunk erre, ez nem az, amit szeretnénk képviselni. Volt egy momentuma a meccsnek, ahol elvehettük volna ellenfelünk önbizalmát, de ezt nem tettük meg, mert nem voltunk elég koncentráltak, nem védekeztünk elég keményen és sokkolt a DKKA agresszív védekezése. A labdás kettő-kettőknél a váltások után nem hoztunk jó döntéseket, lassan járattuk a labdát. Ez az egész rányomta a bélyegét az önbizalmunkra. Nem tetszett a játék képe, és ezt az ellenfelünk érte el. Szeretném, ha a továbbiakban nem lenne ekkora hatással ránk az aktuális ellenfelünk. Ahhoz viszont gratulálok a csapatomnak, hogy ebből a mélypontból felállt és biztonságos különbséggel lehozta a meccset. A találkozón 71 pontot kaptunk, ezen el kell gondolkodnunk, mert nem ezt az utat szeretnénk járni a folytatásban.