Két világklasszis korábbi játékos feszült egymásnak a vármegyei rangadón: az Alba FKC vezetőedzőjeként a játékosként kétszeres BL-győztes Suzana Lazovics, és a Kohászt irányító veszprémi állócsillag Gulyás Péter.

A pont nélkül szerénykedő DKKA régi-új kölcsönbe érkező kapusával Gabrijela Bartuloviccsal állt fel a kezdéshez, a házigazdáknál viszont hiányzott a Békéscsaba ellen megsérült átlövő Utasi Linda, és végül Balássy Lili sem lépett pályára.

Az első hat percben fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd Sallai Nikolett – aki talán labdarúgó bátyja hollandok elleni teljesítményéből is erőt merítve – emberelőnyben zsinórban két góllal „kínálta meg” az Albát, amihez Arany Rebeka is hozzárakott kettőt. A 4-0-ás futásnak a korábbi fehérvári, Gerháth Kincső kiállítása vetett véget, de innentől kezdve az Alba FKC csak futott a Kohász után – hiába kért mindjárt időt Suzana Lazovics, nem tudta elejét venni a DKKA szárnyalásának. Sok hibával játszott a házigazda, a Dunaújváros pedig átmentette formáját a Fradi elleni meccsből. Szinte záporoztak a kiállítások az első harminc percben, mindeközben Kocsis Bettina beállós játéka, és góljai hoztak némi színt, és reményt a házigazda játékába. A vendégek viszont nagyon határozott teljesítménnyel három-négy gólon tartották a fehérváriakat. Ehhez a Bartulovics védései is kellettek, a kölcsönkapus ihletett formában védett az újvárosi kapuban. A félidő végére Déborah Kpodar góljával kialakult az addigi legnagyobb, öt gólos különbség.

A szünet után Tamara Smbatian és Takó Viktória góljaival indított a Fehérvár, de csak átmeneti volt a lendület, egyre inkább nyílni kezdett az olló. Borgyos Panna, a korábbi fehérvári Gerháth, és Arany Rebeka is zsinórban két-két gólt szerzett, a 6-2-es futással a félidő derekán már 21-16-ra vezetett a Kohász. Bartulovics kivédte az Alba szemét – végül 42 százalékkal zárt, és mezőnyben is tartotta magát a DKKA, Sallai "vért ivott" védekezésben, a csapat nyílegyenesen haladt első bajnoki győzelme felé. A csereként beálló Hadfi sokszor védett, de a kipattanó jószerével mindig a Kohásszal volt. Lazovics együttese nyitott védekezésre váltott, ami az eredmény kozmetikázására volt elegendő. Az Alba FKC sorozatban elvesztette hazai veretlenségét, és sorozatban másodszor kapott ki, a DKKA pedig először nyert a szezonban.