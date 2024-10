Az egyesület elnökségi tagjait, Béczi Jánost, Reizinger Ádámot, Csepregi Árpádot is köszöntötték, aztán Mosberger Pál méltatása következett. Az edző természetesen Lajoskomárom szülötte, ahogy a többi gyerek, ő is futballozott szabadidejében, ígéretesnek tűnő labdarúgó pályafutása 23 évesen, egy Rácalmáson történt, súlyos lábtörést követően hamar befejeződött, már nem tudott visszatérni a pályára. Tíz évvel később, 1968-ban, 34 évesen kezdett edzősködni. Mindössze fél évre vállalta a feladatot, azonban a munkavállalás lényegesen tovább tartott, lévén 35 éven át, megszakítás nélkül vezette a felnőtt csapatot. Ezen időszakban,1969-ben járási bajnokságot, az 1973-74-es szezonban megyei II. osztályú bajnokságot, 1990-91-ben megyei I. osztályú bajnokságot nyert csapatával. Az 1974-től folyamatosan megyei I. osztályban szereplő gárdával 1976-77-ben ezüstöt, 1989-90-ben, 1995-96-ban, 1997-98-ban bronzot szerzett. A klub sikerkorszaka 1991-1994 között zajlott, három éven át az NB III Duna-csoportjában szerepeltek, 7., 5., 15. helyen végeztek, a mérkőzéseken a nézőszám rendszeresen meghaladta az ezret, ami elképesztő szám egy ekkora falu tekintetében. Persze, akkoriban a környező településekről is sokan látogatták a környék büszkeségének számító brigád meccseit.

Pali bácsi nem csak futballistákat, embereket is próbált nevelni. Pedagógusként is igyekezett hatni a labdarúgókra, a munkát, a fegyelmet és az egymás iránti tiszteletet elvárta és mindenkinek meg is adta. A bírókkal vereség után sem foglalkozott, a meccseket követő értékelői során mindig a pozitívumokat igyekezett kiemelni. Vita, hangos szó soha nem volt jellemző a lajoskomáromiak öltözőjére. Csapatával kilencszer nyerte meg a sportszerűségi versenyt, tanítványai 18 alkalommal szerepeltek a Magyar Kupában az országos főtáblán. Az NB I-es csapatok közül tétmeccsen vendégeskedett náluk a Bp. Honvéd, a Vasas, a BVSC, a Haladás, a Sopron és a Tatabánya is. Barátságos találkozón pályára lépett a helyi sporttelepen az akkoriban az UEFA Kupában vitézkedő Videoton, a Siófok, de vívtak felkészülési derbiket külföldi együttesek ellen is.