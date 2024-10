Atomerőmű SE – Alba Fehérvár 92-85 (26-20, 20-22, 23-25, 23-18)

Vezette: Praksch, Nagy V., Frányó.

ASE: Chandler 25/6, Benke 22/9, Lockett 13/3, Lake 5/3, Eilingsfeld 16. Csere: Halmai, Révész 4, Joseph 7/3. Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz.

Alba Fehérvár: Nichols 19/9, Vojvoda 24/12, Filipovity 12/6, Horne 7/3, Smith 4. Csere: Krivacsevics 4, Thomas 15/3, Kass. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga.

Az Alba Vojvoda Dávid kosarával indított, majd pillanatok alatt fordított az ASE, és 5-2-es előnyt kovácsolt. Ezt követően mindkét oldalon akadtak hibák bőven, de ezekből rosszabbul jöttek ki a kék-fehérek, és Eric Lockett duplája után 9-2 állt a villanyújságon. Nehezen találta a ritmust a Fehérvár, a negyed közepéhez érve továbbra is a vendéglátók domináltak, 15-6. Alejandro Zubillaga időkérése után sem történt mélyreható változás, rendre pontatlan dobások hullottak az Atom kosarára. A negyed hajrájára, amikor egy kicsit nyíltabbá vált a csata Eilingsfeld János zsákolása okozott örömet hazai oldalon, erre aztán Jeriah Horne triplával válaszolt, de a játékrész így is a hazaiaké lett.

Érezték a fehérvári drukkerek, hogy segíteni kell kedvenceiknek, és a folytatás hozott is némi áttörést, feljöttek négy pontra a 12. percben, 28-24. Majd megint zsinórban jöttek az ASE pontok, bár a 15. percben Krivacsevics Márkó zsákolása ismét elérhető közelségbe hozta a vendéglátókat, 34-32. Küzdött, kapart az Alba, ám mindig egy lépéssel előttük járt ellenfelük, és ennek köszönhetően négypontos előnnyel mehetett a nagyszünetre.

A pihenő után többször is egyenlíthetett volna a Fehérvár, de dobásiak nem találtak célba, viszont a paksiak még mindig előttük jártak, 53-46. Hiába termelte a pontokat Vojvoda és David Nichols a többiek elmaradtak tőlük. Később csatlakozott hozzájuk Tyler Thomas, akinek hármasa jelentett üde színfoltot, amellett, hogy hosszú idő után megint lőtávolon belülre kerültek a hazaiak, 54-51. Majd 27. percben Thomas pontjai hozták meg először az egalizálást, igaz csupán másodpercekre, 62-62.