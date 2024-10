Közel egy hónap után játszott újra hazai mérkőzést a DKKA a férfi B-csoportban érdekelt együttese. A találkozó előtt Rózsás Gáborra, korábbi élvonalbeli játékosra, sportvezetőre emlékeztek, aki tragikus hirtelenséggel hunyt el a napokban. Nagyszerűen kezdtek a hazaiak. 9-2-re vezettek, amiből Simon Benedek egymaga 7 egységet vállalt. Gyorsan fordult nagyot a játék képe, a fótiak egy 9-0-ás rohanással mutatták meg, hogy nem kirándulni jöttek Fejér vármegyébe. Felváltva vezettek a csapatok, a negyedet 19-18-ra hozta a Fót. A kisszünet után ismét vendég széria következett: zsinórban 8 pontot szerezve húzott el a Tigrisek, a hazai kispad ki is kérte a második idejét a 13. percben. Somogyfoki hármassal válaszolt, de hiába jöttek a hazaiaknál is a pontok, a vendégek is gyakran betaláltak, így a DKKA négy pontnál nem tudott közelebb jönni. A félidő hajrájában Dancsecs és Juhos vezetésével elhúzott a Phoenix: 35-48 volt az állás húsz perc játék után.

Kihagyott DKKA-dobásokkal és fóti pontokkal indult a meccs második fele. A 25. percben Simon révén dobtak először kosarat ebben a negyedben, Juhos Leventéék ekkor már 11-nél tartottak, a fehérváriak időt kértek, ami nem volt érdemi hatással a meccs folyására. Állandósult a húsz körüli különbség, Duric 2+1 pontjával jöttek valamelyest közelebb a vendéglátók: 67-51-ről kezdődött az utolsó tíz perc. A házigazdák nem adták fel, a Somogyfoki-Büki-Simon trió a 36. percre 77-67-re hozta fel a DKKA-t. A fótiak azonban állnak olyan rutinos és képzett játékosokból, nem rontották el a végjátékot: 71-79 után Juhos és a lila mezes Molnár Dániel állította be a végeredményt. Jobban nézett ki a fehérvári csapat, mint Salgótarjánban, de a házigazdák túl sokat hibáztak támadásban, így nem volt reális esélyük a sikerre.

A 83-71-es fóti sikert hozó találkozón Zarko Djuric volt a DKKA legjobbja 16 ponttal, 8 lepattanós, 24 VAL-t érő teljesítményével. Rajta kívül Simon Benedek (24 pont, 5-5 lepattanó és gólpassz, 22 VAL) és a végére kipontozódó Szabó Zsolt (12 pont, 7 lepattanó, 20 VAL) is elérte a 20-as indexet. Két vereség pénteken itt a lehetőség a javításra: péntek este a TF-Budapest otthonában lépnek pályára az akadémisták.