Továbbra is megállapítható: olykor gyenge lábakon áll a Fehérvár FC védelme. De akár lehetünk annyira megengedőek, hogy tudomásul kell vegyük, a Ferencváros továbbra is jobb erőket képvisel, mint a Vidi, így a legkisebb megingásért is drága árat kell fizetni. Mindkét megállapítás ijesztően hangzik. De tény. Ezt megtapasztalhattuk vasárnap este is a forduló zárómérkőzésén.

A piros-kék mezes Fehérvár FC emberelőnyben sem tudott szépíteni

Fotó: Kricskovics Antal

A meccs legeleje is ijesztőre sikeredett, mert egy fejelés után nagyon rosszul landolt Habib Maiga. Gyorsan érkezett az orvosi stáb, és az ápolást eltakaró személyzet – az elefántcsontparti játékos aztán a saját lábán hagyta el a pályát, majd vissza is tért.

Az első húsz percben visszafogott játékot mutatott a házigazda, majd Adama Traoré közelről veszélyes lövéssel tesztelte Dala Martint, aki szépen védett. Egy perccel később Saldanha Matheus lövésénél már tehetetlen volt a fiatal fehérvári kapus. A brazil támadó Nikola Serafimov hibáját kihasználva 15 méterről lőtt a hálóba, 1-0.

Ki fog gólt szerezni a Vidiből? Vetődött fel a kérdés. A két csapat legutóbbi fővárosi derbijén győztes gólt szerző Szabó Levente biztosan nem – immár a német másodosztályban rugdossa a gólokat. Nejc Gradisar igyekezett az örökébe lépni, amikor a 25. percben az ötösről fejelt kapura, de a veszélyesen aláhulló labdát a Fradi kapusa szögletre tolta.

A címvédő különösebb erőfeszítés nélkül őrizte előnyét, és mindjárt a szünet után igyekezett azt megduplázni. Ebben a Dala-parádé akadályozta meg a zöld-fehéreket: a 49. percben – Spandler Csaba hibája után – Traoré lövését spárgázva védte a fehérvári kapus, majd Saldanha emelését tornázta ki a léc alól. Ami nem ment akcióból, az sikerült büntetőből: Serafimov kezezése után büntetőből jött össze a második FTC-gól. Kady Borges higgadtan gurított a gólvonal mögé, 2-0.

Megkapta az esélyt a Vidi felzárkózásra, amikor az utolsó fél órára emberelőnybe került. Tosin Kehinde mehetett zuhanyozni, miután arcon talpalta Simut Máriót. A kapufáig kétszer is eljutott a Fehérvár: a 67. percben Holender beadásából majdnem öngól lett, a kapufa „hárított”, ahogy nem sokkal később Bedi Bence fejesénél is.