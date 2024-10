A tavalyi szezonban a Zöld-csoportban volt érdekelt a DKKA férfi együttese, amely a divízió megnyerésével szerzett jogot a Piros-csoportban való részvételre, amely a hazai kosárlabda második vonalát jelenti. Fővárosi együttest láttak vendégül, a házigazdák az első negyed után végig kézben tartottuk a Kaszások elleni mérkőzést.

Története első, Piros-csoportos mérkőzésére készült a koronázóvárosi gárda, az első pontokat Radics szerezte, 5-2-re vezettek az óbudaiak. Ekkor a hazaiak is megérkeztek a mérkőzésbe, villámgyors, 12-1-es sorozattal átvették a kezdeményezést. A vendégek elbizonytalanodtak, a DKKA játékosai viszont szórták a pontokat, a 8. perc végén 21-10-re, a negyedet záró dudaszónál pedig 23-11-re vezettek. Molnár hármasával kezdődött a második negyed, de a Kaszások is próbáltak meccsben maradni. Radics húzta csapatát és tartotta a különbséget tíz pont körül. Aztán 28-20-as állásnál zsinórban nyolc hazai pont következett, közte két Djuric-tripla. 43-29 állt az eredményjelzőn a nagyszünetben.

A második félidő elején Góbi szórt be két extra hárompontost, 51-33-ra hizlalva a Fejér vármegyeiek előnyét. Volt labdájuk a közte húszért is, de Radics és Madár révén kapaszkodott az Óbuda, azonban 51-38 után zsinórban hat DKKA-s pont következett. Madár és Szabó ismét visszahozta a sírból a vendégcsapatot. A negyedik negyed elején, 64-49-nél a hazaiaknak volt lehetősége nagyobb előnyt kiépíteni és eldönteni a találkozót, de ellenfelük nem adta fel. A 35. percben tízen belülre kerültek egy Madár-triplával (64-55), a találkozó végül Simon hárompontosával dőlt el a 38. percben. Az utolsó percekben közelebb jött ugyan a rivális, de a vendéglátók történelminek is nevezhető sikere már nem forgott veszélyben. Az akadémisták két legjobb teljesítményét Zarko Djuric (23 pont, 53% mezőnyből, 4-4 lepattanó és gólpassz, 26 VAL) és Szabó Zsolt (17 pont, 54% mezőnyből, 5 lepattanó, 23 VAL) nyújtotta. A megérdemelt győzelem után egy talán még ennél is nehezebb idegenbeli túra következik október 5-én, Jászberénybe látogatnak.