Tudósított: Mosberger Mátyás.

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Sárosd 2–3 (1–2)

Mezőfalva, 110 néző

Vezette: Cseh Roland.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Villám, Balázs (Kiss G.), Rózsahegyi, Török - Rakonczai, Márki (Kovács B.), Németh B., Mekota - Kovács K., Morár. Vezetőedző: Váradi Tamás.

Sárosd: Tibor – Paksi G., Vámosi, Dvéri II. Zs. (Vachler), Majláth (Paksi P.) - Kökény, Németh L., Hushegyi, Pribék - Hallósy, Kónya. Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Gól: Mekota (20.), Morár (75.), ill. Németh L. (28., 43.), Vámosi (50.).

Kiállítva: Villám (62.).

Jók: Mekota B, Török D. illetve Németh L., Pribék P., Kónya K., Kökény.

Jól kezdett a házigazda, tetszetősen is futballozott, melynek meg is lett az eredménye. Előbb ugyan Balázs Sándor helyzete kimaradt - a bíró sípszava meg elmaradt, lévén, hogy a 16-oson belül elütötték a mezőfalvai játékost. Majd a 20. percben Mekota Bernát ugrott ki a védők közül, és helyezett a kapuba, 1-0. Aztán lassan fordult a kocka, a Sárosd vette át az irányítást, és ez meghozta a gyümölcsét. A 28. percben egy baloldali szabadrúgást követően pattant ide-oda a labda, a kapufáról levágódó játékszert Németh László helyezte a jobb alsó sarokba, 1-1. A 43. percben ismét az egykori mezőfalvai, Németh László villant, aki remek labdát kapott, kilépett a védők gyűrűjéből és vette be a hazai kaput, 1-2. Az 50. percben egy szép kombinációt követően Vámosi Róbert révén növelte előnyét a Sárosd, 1-3. Aztán ellaposodott a játék, egészen addig, ameddig egy sokadik játékvezetői hiba után Villám Balázs úgy fel nem kapta a vizet, hogy szövegelésért pillanatok alatt két sárga lapot is kapva a kiállítás sorsára jutott. Hátra volt még félóra, már legyintett mindenki, hogy mennyi lesz itt a vége, amikor is megélénkült a játék. Németh Balázst döntötték le a 16-osnál a sárosdi védők, a bíró továbbot intett, majd váratlanul a 75. percben ügyes hazai összjáték után Morár Gábor lőtt a hálóba, 2-3. Bár emberhátrányban még próbálkozott a Mezőfalva, erőfeszítéseiket nem koronázta több siker. Igen gyenge játékvezetés mellett a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.