A felcsúti együttes nem olyan régen, október 5-én a Simple Női Kupa nyolcaddöntőjében egyszer már legyőzte a kispestieket 2-1-re, most pedig a bajnokságban várt ugyanez a feladat Halászi Kinga lányaira. Nagy Lili már a kupatalálkozón is eredményes volt, ezúttal azonban háromszor is beköszönt, így a Puskás Akadémia magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott piros-feketék otthonában.

Halászi Kinga lányai ezzel a sikerrel továbbra is tartják a lépést az élmezőnnyel, eddig 18 pontot szereztek, akárcsak a harmadik MTK Budapest. Legközelebb novembe 11-én, a válogatott szünet után lép majd pályára a csapat, az újonc Pécsi MFC-t fogadja.

Simple Női Liga NB I., 8. forduló

Budapest Honvéd FC – Puskás Akadémia FC 0-3 (0-1)

Budapest, Honvéd MFA Utánpótlás Központ, Vezette: Kalmár Petra (Bizderi Nikolett, Elischer Márk)

Budapest Honvéd FC: Schildkraut – Silva (Katona K., 90.), Morris, Csuhai (Hortobágyi, 90.), Kós (Hajpál, 74.), Sipőcz, De Jesus, Hrelja, Kurkutovics (Végh, 83.), Nádudvari (Szabó J., 90.), Váradi. Vezetőedző: Martin Masaryk

Puskás Akadémia FC: Dannback – Szűcs (Knezevics, 61.), Palakovics, Bokor, Szemán-Tóth (Szalay, 90+3.), Pécsi (Berencsi (90+3.), Szarvas, Nagy L., Tuza, Brekovszki (Sági, 90+3.), Tanaszkovics (Tóth Zs., 71.). Vezetőedző: Halászi Kinga

Gól: Nagy L. (5., 76., 91. – 11-esből)

Piros lap: Hrelja (76.)

Sárga lap: Váradi (90.), ill. Tuza (56.), Bokor (61.)