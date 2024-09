Hazai veretlenségét igyekezett megőrizni a Vidi, és az első félidő javarészében valóban erről volt szó, ugyanis a Paks letámadásával sokszor nem tudott mit kezdeni Pető Tamás együttese. A Vidi mestere három helyen változtatott a kezdő tizenegyen a Puskás elleni bajnokihoz képest. Először kezdett a 21 éves Simut Márió, és bekerült Kasper Larsen, valamint Nicolas Stefanelli.

Az első nagy helyzet a vendégek előtt adódott, a 12. percben Ötvös Bence 12 méterről középről lőtt, Dala Martin bravúrral hárított. Később Győrfi Milán veszélyesen kanyarodó, erős lövését is védte – biztos, ami biztos alapon. Közel fél órányi játék után találta el először a kaput a házigazda: Larsen bólintása nem okozott nagy zavart. Pető Tamásnak már az első félidőben bele kellett nyúlnia a meccsbe, a bordáját fájlaló Bohdan Melnyik helyett Pető Milánt küldte be. Sokkal veszélyesebbnek tűnt a paksiaknál Haraszti Zsolt sérülése az első félidő hajrájában – csoda, hogy egyben maradt a térde... Le is cserélték a félidőben.

De a szünet előtt még jött a félidő legfontosabb, és legszebb pillanata, Holender Filip káprázatos gólja! A 45. percben Csongvai Áron tért ölelő indítását mellre vette, majd két pattanás után jobb külsővel a kapu jobb oldalába bombázott. A labda a keresztlécről vágódott a hálóba, 1-0.

Súlyos perceket úszott meg a fordulás után a Vidi. Pető szabálytalansága után tizenegyeshez jutott a Paks. A szünetben beállt Windecker József büntetőjét az 51. percben Dala ujjheggyel a kapufára tolta, sőt a kipattanót meglövő Tóth Barnabás löketét is védte!

Továbbra is a Paks irányította a játékot, de a Fehérvár állta a sarat, és az előrejátékra is maradt ereje. A 62. percben Nejc Gradisar kiugratása után a frissen beállt Katona Mátyás gurított a bal kapufa tövébe. Nem sokkal később hátul kellett észnél lennie a Vidinek: Bedi Bence hatalmasat mentett fejjel. Egyre inkább drámai fordulatot vett a meccs: a 75. percben a paksiak szabadrúgásánál a sorfalban Simutot látta kezezni a VAR. A megítélt büntetőt Ötvös higgadtan értékesítette, 1-1.