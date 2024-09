Skandalum!

Kiáltottak fel egyként a Vidi szimpatizánsai 2022 októberében a Sóstói stadionban. Történt, hogy a csapat kikapott az Újpesttől, ezért a szurkolók a lefújás után le akarták vetetni a mezt játékosaikról.

Budu Zivzivadzét ez nem érdekelte, a lila-fehérek éltettét őt, mivel kölcsönjátéka idején megkedvelték a fehérvári labdarúgót. A grúz csatár el is sétált megtapsolni a vendégek drukkereit és később Vincent Onovo, az Újpest játékosának mezében vonult le a pályáról. Az eset kiütötte a biztosítékot, és nem sokkal később Zivzivadzét ki is vágták az első csapat keretéből. A csatár 2023 telén el is igazolt a német másodosztályban szereplő Karslruher SC csapatához.

Első félszezonjában tíz meccsen egy gólt szerzett, az előző idényben harminc mérkőzésen 12 alkalommal talált be.

A mostani idényt nagyon jól kezdte! A bajnoki nyitányon mesterhármast szerzett a Nürnberg ellen, betalált a Vidi-nevelés Szabó Levente csapatának, az Eintracht Braunswcheignek, a hétvégén pedig duplázott a szebb napokat látott Schalke 04 ellen. Hat találatával immáron egyedül vezeti a Bundesliga 2. góllövőlistáját.

A Karslsuhe SC az előző szezonban az ötödik helyen végzett, nyolc ponttal maradt el az osztályozós helytől. Most hat forduló után a második, azonos pontszámmal a Düsseldorffal, így jó esély van arra, hogy 15 év után visszajusson az élvonalba.