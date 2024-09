A 20 éves csatár az előző szezonban - jellemzően csereként - 13 mérkőzésen lépett pályára az NBI-ben, a Mezőkövesd elleni 5-0-ás siker alkalmával megszerezte első gólját a hazai élvonalban. A Vidi II-ben 16 mérkőzésen lépett pályára.

Pető Tamás vezetőedző csapatában ebben a szezonban csak perceket kapott, a ZTE, és az MTK elleni meccs hajrájában kapott lehetőséget.

Berki Marcell a Vidi utánpótlását végigjárva 2018-ban igazolt a Red Bull Salzburg korosztályos csapatába. Az osztrák együttessel pályára lépett az Ifjúsági Bajnokok Ligája döntőjében is, 2023 nyarán a Salzburg fiókcsapatától, az osztrák másodosztályú Lieferingtől igazolt haza.

- Friss az élmény még számomra, ugyanakkor amikor meghallottam, hogy a KTE engem szeretne, akkor nagyon boldog lettem. Tökéletes lépés ez számomra fiatalként, ami az én munkabírásommal egy nagy lehetőség is. Szeretném megmutatni, hogy mit tudok, ezzel is segítve a klubot. Célom, hogy minél több játékperchez jussak, azt tartalommal töltsem meg, és remélem, hogy a szurkolók is gyorsan meg fognak kedvelni ezáltal – mondta Berki Marcell a KTE honlapjának.