Trevor Cheek és Sebők Balázs sérülés miatt nem lehetett ott a jégen a csapat első Alba Arénában rendezett CHL-meccsén.

Ettől biztosan csak szaporodtak a ráncok Kiss Dávid homlokán, de csapata játéka erre jótékonyan hatott. Mert a fiúk szerencsére a Sparta Praha ellen látott teljesítményt hozták fel a jégre. Ami kicsit ronthatta a fehérvári szakvezető hangulatát, hogy négy és fél perc után már változtatnia kellett a kapuban, Horváth Dominik helyett Rasmus Reijola állt a ketrec elé, de bő hat perc elteltével megtörtént a visszacsere. Az első húsz percben fegyelmezett maradt a Volán, élvezetes ide-oda hokit láthattak az aréna nézői, helyzetekkel mindkét kapu előtt, a fehérvári kapusok, valamint Lagacé is bemutatott néhány látványos hárítást. A harmad végén aztán nagyon nyomott a Karlstad, mint ha emberelőnyben lettek volna, de ebben nagy szerepet játszott, hogy hazai oldalon megsokasodtak a hibák. Az első húsz perc utolsó eseménye aztán egy kiállítás lett, túl sokan voltak a jégen a hazaiak, így nehéz pillanatok vártak a csapatra az első pihenő után.

Komolyabb gond nélkül letudta a büntetés maradékát a Volán, majd létszámfölényben is játszhatott még a játékrész első felében, néha csak hajszálon múlt a hazai gól. Magosi ütőjében is benne maradt, majd a túloldalon Forsellében is, de mindkét esetben a két kapus tevékenyen hozzájárult ahhoz, hogy továbbra is két kövér nulla álljon az eredményjelzőn két harmadnyi játék után.

A harmadik játékrész elején viszont elég volt másfél perc, és megtört a jég. Stian Solberg iramodott meg a koronggal, mindenkit megelőzött, és Horváth mellett félmagasan kilőtte a hosszút, 0-1. Két perccel később a svédek szépen adogattak a kapu előtt, Steen lövését még védte Horváth, de a svéd az alapvonal mögül visszalőtte a kapu elé a korongot, amit Westfalt kotort be középről, 0-2. Sajnos érkezett egy hazai kiállítás, amit kivédekeztek a srácok, majd egy újabb előnyt herdáltak el a vendégek, de ezt a szívességet megtette a Fehérvár is. Ám így is jött a hazai gól, Chris Bown kotorta be a Bartalis lövése utáni kipattanót, 1-2. Az utolsó szó a vendégeké volt, Tornberg rakétáját képtelen volt hárítani Horváth, 1-3. Ez a vége, járt a „Szép volt fiúk!”