A tavalyi ötödik helyezett Vác érkezik a nyitányon a Köfém Sportcsarnokba, de a tavalyi helyezés semmit nem jelent. A hazaiaknál is komoly változások voltak a keretben, de ez ugyanúgy igaz a váciakra is, ahol nagyon komoly játékosmozgás volt a nyáron, meghatározó játékosok igazoltak el, viszont akad majd ismerős is az ellenfélnél. A nyáron váci mezre cserélte az Alba szerelését Afentaler Sára, Besszer Borbála és Varga Emőke is.

Így nem sok értelme lenne most esélyekről beszélni, mert talán dobókockával is hitelesebb lenne a tippelés. A lányok mindenesetre bizakodóak, legalábbis a csapatkapitány Szabó-Májer Krisztina és az irányító Tamara Smbatian biztosan.

– Nagyon izgatottak vagyunk és már nagyon várjuk, hogy tétmeccsen is megmutathassuk magunkat. Nagy öröm, hogy ezt egyből hazai pályán tehetjük meg. A Vác együttesét fogadjuk, akiknél szintén nagyobb játékosmozgás történt, sokukat ismerjük, hiszen itt játszottak az elmúlt évek során. A Vác mindig egy stabil csapat volt és nagyon színesen játszanak. Nem lesz egyszerű dolgunk ellenük, a visszafutásunkra nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hiszen gyors szélsőik vannak, valamint, hogy a védekezésünk nagyon kemény és agresszív legyen, és a beálló körüli területeket le tudjuk zárni. Tisztességesen felkészülünk a mérkőzésre, és úgy gondolom, ha legjobb tudásunk szerint játszunk és a megbeszélt edzői utasításokat betartjuk, akár számunkra kedvezően végződhet a mérkőzés, és ami még nagyon fontos, hogy ezt csakis együtt, egy csapatként tudjuk megcsinálni – mondta Szabó-Májer Krisztina, az Alba Fehérvár KC csapatkapitánya.

– A Vác nagyon jó csapat. 60 percen át folyamatosan koncentrálnunk kell a mérkőzésen. Sok jó játékosuk van, szóval a védekezésünknek nagyon erősnek kell lennie. Az első mérkőzésünk lesz a szezonban, és szeretnénk egy győzelemmel indítani, főleg, mivel hazai pályán fogunk játszani. Jól felkészültünk, és a sorsunk a mi kezünkben van – ezek már az irányító/átlövő, Tamara Smbatian gondolatai.

A mérkőzés 2024. szeptember 7-én (szombaton) 16:30-kor kezdődik a Köfém Sportcsarnokban.