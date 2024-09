Az első félidőben a hajrában alakultak ki a legnagyobb helyzetek: a 38. percben Pető szabadrúgása veszélyesen csavarodott kapura 19 méterről, nagyot védett a hazai kapus. Öt perccel később már jött a Vidi-gól: Kovács Patrik szerezte meg a vezetést egy beadás után, 0-1.

A szünet után magabiztosan őrizte előnyét a párharc esélyese, Gradisar kétszer is közel volt ahhoz, hogy megduplázza az előnyt.

A 82. percben Pető gólját les miatt érvénytelenítették, de a hosszabbításban a nyolc perccel korábban csereként beállt Kovács Bence akciójára nem volt ellenszere a monoriaknak. Kovács ziccerben kapott remek labdát, amit be is vágott a kapuba, 0-2.



Monor - Fehérvár FC 0-2 (0-1)

Monor, Balassi Bálint utcai stadion. Vezette: Takács T. (Aradi, Belicza)

Monor: Bozsó -Kapronczai, Szabó B., Agóts (Bálint 86.), Farkas B. (Rácz 75.), Farkas Á., Szegő, Markó, Puskás, Horváth L., Hadnagy. Vezetőedző: Halgas Tibor.

Fehérvár FC: Dala - Simut, Larsen, Spandler, Milicevic - Kovács M. (Holender 46.), Pető M. (Kovács B. 83.), Bedi, Stefanelli (Melnyik 69.) - Kovács P. (Gradisar 61.), Katona M. (Szabó B. 61.). Vezetőedző: Pető Tamás.

Gól: Kovács P. (42.), Kovács B. (90+1.)

Sárga lap: Horváth L. (27.), ill., Katona M. (16.), Kovács M. (33.)