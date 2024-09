– Nagyon sok minden történt ezen az estén, voltunk fönt, voltunk lent, voltunk nagyon mélyen, voltunk nagyon fönt, érzelmileg is elég nagy hullámvasutat jártunk be szerintem a mérkőzésen. Örülök, hogy volt bennünk kitartás, volt bennünk hit, volt bennünk akarat és leginkább csapatszellem, hogy a nehéz helyzetekben, a nehéz időkön át tudtuk magunkat juttatni, és a magunk javára tudtuk fordítani a mérkőzést. Azért ez nem volt könnyű este. A Miskolc ellen egyetlen emberelőnyünk sem volt, a bulikban viszont fizikálisan fölénk nőttek. Ma viszont ezt jól tudtuk kezelni, minden egyes bulielhozatal egy újabb lehetőség támadást építeni, és ez fontos volt. És szintén az emberelőnnyel is nagyon sokat foglalkozunk, de nagy kihívás, hogy a sorok állandóan változnak, játékosok csatlakoznak az U21-ből, a nagycsapattól, és nem egyszerű megtalálni a közös hangot. De most jó volt látni, hogy több gólt is szereztünk létszámfölényben. Az elején talán féltünk az ellenféltől, túl óvatosak voltunk, utána ez rendeződött, megszereztük a vezetést, de valahogy mindig kaptunk egyet. Ez megtépázta az önbizalmat, elvette a momentumot. Szétlőttük a kaput, a blokkokat, de aztán addig próbálkoztunk míg sikerült, megtört a jég és végül a mi akaratunk érvényesült. Már a pénteki játék is biztató volt, de most kicsit más volt a helyzet. Talán nekünk kellett volna dominálni, ez meg is volt egy darabig, aztán meddő fölénnyé alakult. De végül hazai környezetben az első hazai meccset meg tudtuk nyerni, ez a srácoknak jó visszajelzés, önbizalmat adhat, jó szeonkezdet, és remélem közel tudunk lenni a nagycsapatokhoz is – értékelt Tokaji Viktor, a FEHA19 vezetőedzője.

– Nagyon sok felesleges kiállításunk volt, ami megbosszulta magát. Meg kell értetnünk a játékosokkal azt, hogy egy-egy ilyen hiba, vagy akár helyezkedési hiba megbosszulja magát, és ezen a szinten már nem fér bele. Jól kezdtük a mérkőzést, utána megzavart minket a kapott gól, amit nem is értek, hiszen felkészültünk teljesen a mérkőzésre. Csalódott vagyok amiatt, hogy nem élveztük a játékot, hanem inkább görcsösen játszottunk – nyilatkozta Somogyi Balázs, a DAB vezetőedzője.