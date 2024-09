Nem indult jól a koronázóvárosiak idei szereplése a nemzetközi porondon, Alejandro Zubillaga tanítványai a májusi, bajnoki bronzérem nyomán léphettek ki ismét a nemzetközi porondra. A FIBA Europe Cup idei sorozatán selejtezőzni kényszerül az utoljára 2017-ban hazai bajnok együttes, az albások a szlovákiai Privigyén kedden este szenvedtek meglepő különbségű, 102-85-ös vereséget.

Érdemes egy évet visszamenni az időben: a Fejér vármegyeiek egy éve is indultak a sorozaton, akkor nem kellett selejtezőzniük az Európa-kupában. Azonnal a csoportkörben kezdtek, ráadásul könnyített feltételekkel, október végén. A három héttel korábban kitört palasztin-izraeli háború miatt a többi, szentföldi csapathoz hasonlóan a Bnei Ofek Dist Herzlija is visszalépett a sorozattól, a nemzetközi szövetség velük szemben támasztott elfogadhatatlan feltételekre hivatkozva. Való igaz, az izraeli kluboknak hazai meccseiket Cipruson kellett volna vívniuk, egy nappal a derbi előtt érkezni, a találkozó másnapján, azonnal távozni, amit a Herzlija sem vállalt, nem óhajtották napjaik jelentős részét a levegőben tölteni, fárasztó utazással, minden mérkőzésre. így maradt a kalapban a bolgár Balkan Botevgrad és a portugál Sporting Lisbon. Miután az Alba két vereséggel nyitott, 83-79-re kikapott Lisszabonban, majd otthon 88-78-ra a bolgároktól, ezzel el is dőltek a továbbjutással kapcsolatos kérdések. A luzitánokat 106-102-re verték a Gáz utcában, aztán a Balkan hazai pályán is jobbnak bizonyult, 85-79-re, a fehérváriak elköszöntek a csoportkörben.

Most viszont oda igyekeznek. A keddi, privigyei vereség után két és fél napjuk marad arra, hogy összekapják magukat. A hazaiak amerikai légiósai remekeltek, ami nem volt elmondható a fehérváriak összes, tengerentúli vendégmunkásáról. A fazonszabász David Nichols és a palánk alatt Jeriah Horne ugyan megtette a magáét, azonban Andrew Smith gyorsan kivált a játékból, kiállították a fegyelmezetlen sportembert. Főként a védekezéssel akadtak gondjai a látogatóknak, akiknek fel kell kötniük a nadrágjukat az Alba Regia Sportcsarnokban. A küldetés egyáltalán nem lehetetlen, de a keddinél nagyságrendekkel jobb játékkal.