A 86. percben volt a hazai meccslabda, ekkor Nyikos Martin törhetett egyedül kapura, 14 méteres lövése azonban a jobb kapufáról perdült ki. Már a hosszabbításban jártunk, amikor egy balról középre tett labdát a rutinos

Szepessy Róbert bólintott a hálóba, 3-3. Közönség szórakoztató találkozón, mindkét csapat megőrizte veretlenségét, azonban ez a vendéglátóknak fájt jobban.

Tudósított: Mosberger Mátyás.

Martonvásár – Bodajk 11–0 (5–0)

Martonvásár, 90 néző

Vezette: Erni Edmond Attila.

Martonvásár: Benkő – Neuvert, Szücs J. (Gábor), Madar (Molnár G.), Füzér (Szedlák) - Kenderesi (Kóka), Gál Benedek, Cservenka, Hernádi - Szilágyi, Spinner. Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.

Bodajk: Janky – Rigó, Bőhm, Tóth B., Czéh - Farkas Cs. (Kovács T.), Kajdi, Moór, Takács M. (Turi) - Farkas K., Zelizi. Vezetőedző: Rigó Gábor.

Gól: Kenderesi (19., 41.), Madar (24., 27.), Kóka (48., 89.), Spinner (37.), Szilágyi (65.), Gál Benedek (70.), Gábor (73.), Cservenka (90.).

Jók: az egész csapat, ill. senki

Már az első percekben látszott, hogy a Martonvásár hamar el szeretné dönteni a 3 pont sorsát. Sorra vezette a támadások a hazai csapat, de a bodajki kapu 18 percig érintetlen maradt. Ekkor azonban beindult a gólzápor. A 19. percben egy formás támadás végén Kenderesi Dávid elfektette a kapust, majd a kapuba gurított, 1-0. A 24. percben egy kavarodás után Madar Máté talált a vendégek kapujába, 2-0. A 27. percben némi szerencsével ugyan, de ismét Madar volt eredményes, 3-0. A következő hazai gólra negyedórát kellett „várni", Spinner Szabolcs vette be Janky Barnabás kapuját, 4-0. A 41. percben Kenderesi köszönt be ismét, 5-0. A második játékrészben minden ott folytatódott, ahol az elsőben abbamaradt. A 48. percben Kóka Zsolt zörgette meg a vendégek hálóját, 6-0. Kicsit langyosodott a mérkőzés, a Bodajk nem késztette nagy ellenállásra a hazaiakat, ők pedig a biztos vezetés tudatában visszavettek az eddig sem túl nagy iramból. Ezt érzékelve a Martonvásár edzőpárosa hármas cserére szánta el magát, ezzel új lendületet adva a csapatnak, így ismét potyogtak a gólok. A 65. percben Szilágyi Imre volt eredményes, majd Gál Benedek talált a hálóba a 69. percben, 8:0. A 73. percben némi tűzijátékot követően Gábor Ákos jóvoltából növelte előnyét a Martonvásár, 9-0. A közönség nagy örömére a 88. percben Kóka két számjegyűre módosította az eredményt, 10-0. A 90. percben úgy tűnt kerek végeredmény születik, de Cservenka Gergő nem így gondolta, és fejjel továbbított egy labdát az üres kapuba, 11-0. Végig óriási fölényben játszott a Martonvásár, melyet gólokra is tudott váltani, így megérdemelten gyűjtötték be a három pontot és a végig boldogan tapsoló közönség elismerését.