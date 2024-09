– Legutóbb Párizs előtt beszélgettünk és izgatottan, érdeklődéssel várta az olimpiát. Végül milyen tapasztalatokat szerzett?

– Felülmúlta a várakozásaimat, nagyon jól éltem meg ezt az időszakot. Ebbe beleszámít az olimpia előtti néhány hét, néhány hónap is, mert tényleg jól dolgozott a csapat, jó hangulatú volt a felkészülésünk. Nyilván az az utolsó tíz másodperc a svédek ellen, ami mindenki foglalkoztat, ami így is, meg úgy is elsülhetett volna. De ezt a szövetségi kapitánnyal is beszéltem, hogy nem szabad, hogy ez határozza meg az elégedettségi faktorunkat. Én azt gondolom, hogy megcsináltuk, amit elterveztünk. Az a pici, az kellett volna még egy lépéshez, de ahogy előtte is mondtuk, bőven van ebben a társaságban még világverseny, vagy világesemény, amin ezt megugorhatják majd.

– Ez volt szakmai szemmel. És amikor kicsit kiléphetett a kapusedzői szerepből az olimpián?

– Én nem értettem egyet ezzel a sok felfújt dologgal, ilyen ágyak, olyan kaják, és minden egyéb. A világbajnokságon, Európa-bajnokságon sem mindenkinek a szája íze szerint főznek, vagy kap ebédet. Más országban vagy, és ők bármennyire is igyekeznek, nem lehet mindenkinek megfelelni. Nekem ilyen tapasztalataim, vagy negatív benyomásaim nem voltak. Érzésem szerint ilyenkor kicsit lehetünk elnézőbbek, idomulhatunk ezekhez a dolgokhoz. Tízezer sportoló lakott együtt, már magában az a terület, amin az olimpiai falu elterült óriási volt. Akárhová léptél, sportolókba botlottál. Valamilyen szinten kompromisszumot kell kötnöd. Akkora konditerem volt, amit egy városban sem látsz, ráadásul kétszintes, mégis olykor-olykor akadtak fennakadások, hogy mindenkinek legyen helye benne. De akkora konditermet nem tudsz építeni, hogy elég legyen tízezer sportolónak. Ezekkel együtt kellett élni, de nagyon sokan voltak akiknek nem ez volt az első olimpiájuk, tudták mire számítsanak. Emiatt sok ország saját konditermet épített, saját gépeket hoztak. Ha a nagy egészet nézzük és magát az olimpiai szellemiséget, akkor kifogástalan volt. De akadtak, akiket az is bántott, hogy miért hajókkal vonultunk fel egy megnyitó ünnepségen? Szerintem pont ez adta a különlegességét. Majd négy év múlva megint bevonul minden sportoló, minden vezető egy stadionba. De arra húsz év múlva is emlékezni fogunk, hogy a párizsi olimpián hogyan mutatták be az országokat. Mi annak ellenére is élveztük, hogy nem tíz másodperc volt a hajóút, hanem két óra. Ez nem a pihenésről szólt, elfáradtunk, de ez jó fáradtság, és ezt átélni, megélni szenzációs volt.