A fővárosi Lantos Mihály Sportközpontban megrendezett csapatbajnokság hideg, esős, szeles időben telt a hétvégén.

A viadalon óriási csatát hozott a Budapesti Honvéd SE és a GEAC párharca az 1. divízió elsőségéért. Végül szűken, mindössze három ponttal bizonyult jobbnak a BHSE, amely a többi között a fehérvári ARAK-ban nevelkedő, Móron felcseperedő Takács Boglárka magabiztos teljesítményének köszönhetően húzta be a bajnoki címet.

A szombat este még a Gyémánt Liga döntőjén Brüsszelben futó olimpiai elődöntős, ahogy korábban megírtuk a belga fővárosban a többi között a négyszeres olimpiai bajnok amerikai Sydney McLaughlin-Levrone-nal mérte össze erejét. Aztán Budapesten jött, látott, és győzött.

Az atletika.hu tudósítása szerint vasárnap Bogi 11:17-kor érkezett meg a csapatbajnokságra, gyorsan elment melegíteni, majd egy órával később lefutotta a 200 métert, és győzött. A szombati brüsszeli 23.05 után ezúttal 23.07 másodperces idővel nyert.

- Kicsit fáradtan érkeztem ide, de meglepően jólesett maga a futás. Próbáltam okosan futni és mindent úgy csinálni, hogy nyerjek, de semmiképpen se kockáztassam az izomzatomat, a testemet, nehogy összeszedjek egy sérülést így a szezon legvégén. Az időeredmény meglepett, ahhoz képest, amilyennek a mozgást éreztem, egész jó lett. Alapvetően nem szoktam félni, most egy picit talán azért féltem, mert tegnap este Brüsszelben futottam, ma reggel ott ébredtem, és nem aludtam túl sokat, mindössze három órát. Szóval most egy picikét tartottam ettől, a hideg miatt is, hogy az izmoknak nem a legideálisabb ez az időjárás, plusz a fáradtság, a kevés alvás… De hál' Istennek megúsztam, vége a szezonnak, és jön a jól megérdemelt pihenő - mondta Takács Boglárka.

Az aranycsata tulajdonképpen ex-Arakos rangadó is volt, hiszen a MATE-Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club csapatát Mátó Sára erősítette.

Sára 400 síkon idei legjobbjával a harmadik lett (54.30), 400 gáton győzött (47.46), valamint a 4X400 méteres váltó tagjaként is elsőséget ünnepelhetett.

Ahogy korábban beszámoltunk róla az ARAK a második helyen zárt a második divízióban, így jövőre már a legmagasabb osztályban szerepelhet.