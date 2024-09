Az aznapi program tehát nem véletlenül indul már 16:30-tól az Alba Arénában. A mérkőzés pedig igen rangos lesz, hiszen a tavalyi szezonban egyaránt bajnoki címet szerző klubok, a FEHA19 és az Újpest Jégkorong Akadémia csapnak össze. Ezután jön majd a Hydro Fehérvár AV19 – FTC-Telekom Szuperkupa-meccs.

Az Újpest Jégkorong Akadémia története során először nyerte meg tavaly az U20-as bajnokságot a Linz ellen. A hazai U21-es szezont pedig a FEHA19 együttese húzta be, a miskolciakat 4-0-val legyőzve.

A két bajnok most összecsap, az Alba Arénában a Szuperkupa-döntő felvezetéseként, és nem mellékesen a mérkőzés osztrák bajnoki találkozó is lesz egyben.

– Minden meccs nagy lehetőség a fejlődésre, így ez is. Finnországban például több mérkőzést játszanak ebben a korosztályban, szóval minden alkalmat meg kell ragadni – fogalmaz Vesa Viitakovski, a FEHA19 juniorcsapatának finn vezetőedzője. – Ráadásul egy gyönyörű csarnokban egy nagyon jó csapat lesz az ellenfelünk, amelyik ellen még többet lehet fejlődni. A legfontosabb célom ebben az idényben is az lesz, hogy egyénileg fejlesszük és képezzük a játékosokat. Ha az egyének tudnak előrelépni, akkor a csapat is egyre jobb lesz. Most – ha úgy tetszik –, négy hét edzés után a nullán, a kiindulóponton vagyunk, a mérvadó majd az lesz, hol tartunk februárban. Ha jól fejlődtünk, akkor megteremtjük magunknak azt az esélyt, hogy ez visszaköszönjön a szezon végén az eredményekben is.