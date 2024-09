2024. szeptember 14., szombat, 11.00

Ercsi Kinizsi (12.) - Adony VSK (10.)

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Igazság szerint majdnem minden évben gyengébb az őszünk, és általában beragadunk a rajtnál. Abban bíztam, hogy idén ez nem ér utol bennünket, mivel megerősítettük a keretet, de sajnos nem jött össze. A nyári szabadságok, nyaralások befolyásolták a munkát, és ez kihatással volt az eredményekre is. Móron teljesen sima vereséget szenvedtünk, és úgy érzem az előttünk álló mérkőzés sem lesz könnyebb. Nagyon sok játékos van az Adonyban, akik kötődnek Ercsihez - Holentoner Edvin, Bognár Bence, Hamar Erik - ők jól ismerik a csapatot, úgy hogy nehéz 90 percet várok. Sokan kötelező győzelmet várnak tőlünk, ám én ezt nem merném egyértelműen kijelenteni, de nyilván szeretnénk most már javítani a mérlegen, bár nem tudom, mire leszünk képesek. Kétségtelen, hogy most már kellene a sikerélmény, egész héten azon gondolkodom, hogy milyen taktikával, milyen összetételben álljunk fel, mert a támadójátékunk eddig nem működött. Mindenesetre pikáns mérkőzés lesz, és fel kell nőni a feladathoz! Még azt sem tudom, hogy számíthatok-e mindenkire, betegek, és sérültek is voltak legutóbb.

2024. szeptember 14., szombat, 16:30

Tóvill Kápolnásnyék (7.) - Csór Truck-Trailer (1.)

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: - Minden egyes vereség az én hibámból is adódik, hiszen együtt nevetünk és együtt sírunk, viszont azzal nem tudok azonosulni, hogyha valaki a mérkőzést megelőző éjszaka elmegy, „csacsi” részegre issza magát. Ennek az lett az eredménye, hogy dekoncentráltak voltunk a Lajoskomárom ellen a második félidőben, olyan egyéni hibákat követtünk el, amelyek nem elfogadhatók. Amennyiben egy U17-es játékosom csinál, ilyet akkor is fogom a fejemet, de egy felnőtt és rutinos játékos részéről tűrhetetlen. Két olyan gólt kaptunk, hogy utolsó emberként elkezdett cselezgetni a játékosunk, és elvesztette a labdát. Nagyon furcsállottam azt, hogy az egyik leggyorsabb játékosom a középpályán nem érte utol az ellenfél támadóját, mire a vonalban ülő semleges szurkolók véleménye szerint kétméteres lesgólt adtak meg a második vendég találatnál. Azért a mérkőzésnek van egy lélektana és ez volt az a tőrdöfés nekünk, következményeképpen ki is kaptunk. Innen már nem tudtunk felállni a padlóról. Ettől függetlenül természetesen az egész mérkőzés folyamán jobb volt a Lajoskomárom, jóval agresszívabbak voltak, és teljesen megérdemelten győztek. Szombati ellenfelünk, a Csór együttese jó formában van, de azt szoktam mondani, hogy minden sorozat megszakad egyszer, úgyhogy pontosan itt van az ideje annak, hogy megfogjuk a jelenlegi listavezetőt. Remélem, hogy Imrefi Balázs tudja vállalni a játékot, mert vasárnap tíz emberrel fejeztük be a meccset.

Bodajk SE (14.) – Sárbogárd (2.)

Rigó Gábor a Bodajk SE vezetőedzője: - Adonyban elég közel álltunk a pontszerzéshez, 80 percig azt csinálta a csapat, amit kellett, és amit megbeszéltünk egy jól, és szimpatikusan játszó hazai csapat ellen. Megpróbáltuk érvényesíteni a saját tudásunkat, sajnos a hajrában jött két rövidzárlat, és ezért nem tudtunk mérkőzés nyerni. Jó védekezéssel meg tudnánk lepni szombaton a Sárbogárdot, mivel az előző két mérkőzésen is valamennyire tudtunk támadást építeni. Ahogy a hetek múlnak, a fiatal játékosaink látják azt, hogyan kell teljesíteni a megyei első osztályban, mérkőzésről mérkőzésre előre haladva lesznek tapasztaltabbak, és ez nagyon fontos számukra. Nem vagyunk könnyű helyzetben, abban a tekintetben, hogy az ifjúsági mérkőzéssel is össze kell egyeztetni a keret kialakítását egy-egy meccs előtt, mivel hatan-heten az ifi csapatban szintén pályára lépnek, de például vasárnap is csak három játékos tudtam felvinni az első csapathoz, pedig folyamatosan számítok rájuk. Most például szombaton játszanak, így nem tudnak segíteni, és azt hiszem ez senkinek, sem a játékosnak, sem az első csapatnak nem jó.

Sárosd (8.) – Martonvásár (6.)