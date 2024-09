– Mondhatnánk a mi példánkat is ennél a kupamérkőzésnél, hiszen a Konferencia Ligában sikerült eltüntetnünk a köztünk és a Fiorentina közt lévő különbséget. Egy mérkőzésen ez szintén kivitelezhető, így bármi megtörténhet, ezért is kell nagyon koncentrálnunk, és nem szabad lebecsülnünk az ellenfelet – kezdte gondolatait lapunknak adott nyilatkozatában Szolnoki Roland. Hozzátette, a legfontosabb, hogy az első lehetőségeikből eredményesek legyenek, és ezután egy kicsit könnyebb lehet a dolguk, hiszen ha döntetlen az állás az idő múlása a „kisebb” csapatot segítheti.

A felcsútiak csapatkapitánya arról is beszélt, a Magyar Kupa tényleg az a sorozat, amelybe mindig vannak meglepetések, ezért muszáj fókuszálniuk és száz százalékot nyújtaniuk, egy kihagyás pedig végzetes is lehet.

– Nem lehet más célunk, mint a továbbjutás. Ehhez fegyelmezetten kell játszanunk, száz százalékot beleadva és akkor nem lehet probléma – zárta gondolatait Szolnoki.

Szombathelyen nem épp a legrózsásabb a helyzet, hiszen a tavaszi idényben búcsúzott a NB II-től, nem fogadták el a licence kérelmét és pénzügyi problémák miatt több változás is történt a csapatnál. A Szombathelyi Haladás ezért gyakorlatilag meg is szűnt, a helyét pedig a Szombathelyi MÁV Haladás anyaegyesület által üzemeltetett Haladás VSE vette át az NB III-ban. A cudar idők után azonban elindultak a harmadosztályban, ahol hét mérkőzés után egy győzelemmel négy döntetlennel és két vereséggel állnak, a 11. helyet foglalják el az Észak-Nyugati csoportban, ahol a Bicskei TC-vel és a Puskás Akadémia FC II.-vel is megmérkőzének majd.

A Puskás Akadémia a történelme során 13 alkalommal találkozott a Szombathelyi Haladással a magyar NB I-ben, amelyekből nyolc alkalommal a vasiak diadalmaskodtak, két döntetlen és három felcsúti siker mellett. Legutóbb 2019 márciusában csaptak össze a felek, akkor Szombathelyen 3-0-s győzelmet aratott a zöld-fehér együttes, amely annak az idénynek a végén kiesett az élvonalból.

A 13 találkozóból hét alkalommal játszottak Szombathelyen a felek, a felcsútiaknak azonban sok sikerélménye nem volt, hiszen hatszor kikaptak, s mindössze egyszer nyertek, akkor viszont 1-5-re ütötték ki ellenfelüket.