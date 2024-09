Hogy látja az újonnan érkezőket, hogy sikerül a beilleszkedésük?

– A mi csapatunkban nincs ilyen probléma, mindenkit gyorsan befogadunk. Amúgy is nagy erősségünk az öltöző, mindig ki szoktam emelni, hogy nagyon jó a hangulat és tényleg emiatt is jobbak tudunk lenni a pályán is. Úgy érzem, hogy már Laros Duarte és Kerezsi Zalán is otthonosan érzi magát. A válogatott szünet alatt pont nem voltak velünk, ez jó lett volna, hogy egy kicsit jobban összeszokjunk, ugyanakkor nagy pozitívum, hogy Zalán az U21-es válogatottban szerepelhetett, míg Laros a zöld-foki-szigeteki felnőtt nemzeti csapatba kapott meghívót.

Térjünk egy kicsit át a pályafutására. 2018-ban érkezett a Puskás Akadémiához, ez a hetedik idénye a csapatnál. Hogy tekint vissza erre az időszakra?

– Elsőéves akadémista vagyok, itt nevelkedtem Felcsúton valamilyen szinten szóval nem egy ismeretlen közegbe kerültem vissza. Sok mindenkit ismertem már az akkori csapatban is. Az első év nem volt a legjobb, épp hogy bennmaradtunk az NB I-ben, aztán jött Hornyák Zsolt mester és láthatjuk, hogy évről évre dobogón végzünk. Egy pozitív szemléletváltást hozott a csapathoz az ő személye, és azt is láthatjuk, hogy ő a legrégebb óta regnáló szakember az NB I-ben. Szerencsére ehhez én is hozzá tudtam tenni, folyamatosan játszottam, csapatkapitány vagyok és számolnak velem, bíznak bennem. Volt egy komoly sérülésem két ée, de hála Istennek ez már csak a múlt, nincs semmiféle problémám és jól jöttem vissza belőle, ami köszönhető az itteni szakembereknek is. Mondhatom mindezt úgy, hogy egy igen komoly keresztszalag-szakadáson vagyok túl, és még egy baktérium is megtámadta a térdem, ami miatt újra kellett műteni. Nehéz utat jártam be, de ez is megerősített mind mentálisan, mind lelkileg és fizikálisan is. Próbálom a maximumot nyújtani, s bár lejár a szerződésem jövő nyáron az egy dolog, csinálnom kell továbbra is amit eddig, napról napra minél jobbnak lenni és meglátjuk mit hoz a jövő.