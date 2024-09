Ezen a napon a tíz esztendős Molnár Lőrinc volt a legboldogabb ember. Lóci megilletődötten figyelte mi történik körülötte a futball pályán: telt ház a korlátok mögött, ikonikus magyar fuballisták a gyepen. A sárbogárdi fiatalembernél tavaly szeptemberben lágyrészes daganatos betegséget diagnosztizáltak – áttétekkel.

Lóci stramm gyerek, a gyógykezelésnek, és erejének köszönhetően a daganatos sejtek szinte teljesen eltűntek, de még egy éven át kezelésre szorul Budapesten. Ezt a folyamatot, elsősorban az utazási költségeket segíti majd a jótékonysági mérkőzés belépőjegyeiből befolyt összeg, amellyel egyúttal a Játszóház-Foglalkoztató Alapítványt támogatják.

Fotó: Németh K.

Lócinak átmenetileg a futballt is abba kellett hagynia, aligha kell nagyobb motiváció visszatéréshez, mint Nyilas Tibornak passzolni a labdát az ünnepélyes kezdőrúgás alkalmával. Testközelből figyelni – a teljesség igénye nélkül – Nikolics Nemanja Juhász Roland, Király Gábor, Priskin Tamás, Mátyus János, vagy Mészöly Géza játékát - ők is pályára képtek a magyar öregfiúk-válogatottban, amely Gellei Imre és Csank János vezetésével brillírozott.

Fotó: Németh K.

Talán a pazar ellenféltől, vagy a Nélküled című daltól, avagy a Himnusztól, de mindenesetre rendesen megilletődtek a sárbogárdi öregfiúk, előzékenyen engedték gólt rúgni a piros-fehér-zöldeket, pár perc alatt a Nikolics-Priskin duó össze is hozott pár találatot.

Nikolics-Priskin összjáték - gól

Fotó: Németh K.



Nikó egyébként is ipari mennyiségben termelte a gólokat a sárbogárdi gyepen. Sorra hullottak a gólok, a házigazdák szinte már nem is számolták - de nem is ez volt a lényeg.

A magyar öregfiúk-válogatott

Fotó: Németh K.



A második félidő előtt a 74 éves Jakab Ferenc, Putyi bácsit a sárbogárdiak korábbi játékosát, edzőjét, gyúróját köszöntötték, aki az ünnepélyes kezdőrúgással mindjárt el is szaladt a kapuig, és bevágta az első nem hivatalos sárbogárdi gólt a mérkőzésen. Derecskei Józsefet is köszöntötték, a 73. életévében járó sárszentmiklósi futabllikont.

Teltház

Fotó: Németh K.



„Ezek, ha rúgnak egyet három napig részegek lesznek” - hangzott a hazai szurkolósereg sorai közül, amikor már túl volt egy tucatnyi gólon a válogatott. Két gólt azért szerzett a Sárbogárd: előbb Glück István talált be Gazsó Dániel átadásából, majd az utolsó pillanatban Schmikl Gábor szerezte a második becsületgólt. Tulajdonképpen az utolsó egy percet a Sárbogárd nyerte. A magyar öregfiúk-válogatott 15-2-re – egyesek szerint csak 14-2-re – nyert.