Az utóbbi években már sajnos megszokták a fehérvári drukkerek, hogy néhány fordulót várni kell az első győzelemre. Tavaly például csak a 7. játéknap hozta meg az első diadalt. Most viszont rögtön a nyitányon begyűjtötte a győzelemért járó pontokat a csapat.

Pedig nagyon nehezen indult a találkozó, támadásban szinte minden kimaradt az első percekben, a védekezés sem volt finoman szólva csúcsra járatva. Azonban amikor a félidő végén, összeállt a védelem tengelyében Kocsis Bettina és a portugál Da Costa Moreno Débora Solange duója, kiegészítve a védekezőspecialista Sulyok Rékával, már a vendégek támadásai is csikorogtak. De a szünetben 13-11-re még így is vezetett a Vác.

A pihenő után viszont a védelem mellé felnőtt a támadójáték, majd Hadfi Gréta is elkapta a fonalat, és kilenc góllal is vezetett már az Alba. A vége 32-26, tökéletes szezonkezdet.

– A Vác nagyon erős csapat, ezt meg is mutatta az első félidőben. Elégedett vagyok a lányokkal, azt láttam tőlük, amit korábban megbeszéltünk. Igyekeztem őket motiválni, így védekezésben, támadásban és lerohanásban is felülmúltuk ellenfelünket – nyilatkozta Suzana Lazovic vezetőedző.

A csapatkapitány Szabó-Májer Krisztina egész meccsen biztatta, vagy éppen lenyugtatta a társakat, mikor mire volt éppen szükség.

– Az első félidőben úgy érzem egy kicsit még görcsösek voltunk, éreztük, hogy ez az első bajnoki meccs. Nagyon szerettünk volna jól játszani, és szerintem ez okozta ezt a görcsösséget. A félidőben rendeztük a fejeket, mondtuk, hogy ez a két gólos hátrány semmiség, kézilabdában ezt nagyon gyorsan le lehet dolgozni. A védekezésünk volt az alap a második félidőben, mindenki aki pályán volt hozzá tudott adni a védelemben rengeteget. Ezután könnyű, gyors gólokat tudtunk szerezni, és magabiztosabb előnyt tudtunk kiharcolni. és ezt meg is tartottuk.

A siker egyik kulcsa Kocsis Bettina pazar játéka volt.

– A második félidőben sikerült fegyelmezettnek maradnunk, és megfordítottuk ezt a mérkőzést. Ez a harminc perc, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de úgy sikerült ahogy mi szerettük volna. Ezt gyakoroltuk szinte az egész felkészülés során, hogy a védekezésünk kemény legyen, és abból tudjunk futni. Örülök, hogy így sikerült, és ezt kell tovább vinnünk a következő mérkőzésekre is – mondta Kocsis Bettina.