– Mikor kezdte el komolyabban venni az amerikai futballt?

– Ahogy a csapat is komolyodott. Ezzel párhuzamosan átváltott bennem is valami, és megpróbáltam mindent megtenni azért, hogy én is jobb legyek a pályán. A saját fizikai felkészültségemnek a fejlesztése is előtérbe került. Amikor a csapat megkapta a támogatást, és megszépült a MÁV Előre pálya, akkor megépült a konditerem is. Előtte soha nem kondiztam, itt volt először, hogy elkezdtem. Egy amerikai srác (Nick Pham) rendezte be és rendelte meg a felszereléseket és a gépeket a kondihoz. Ő az, aki engem is bevezetett ennek a rejtelmeibe, és akkortájt kezdett el foglalkoztatni a gondolat, hogy mindig jobb akarok lenni a tavalyi önmagamnál, az ellenfeleimnél, vagy a posztomon játszó csapattársaimnál.

– A kosaras előélet segített valamiben?

– Nagyon sok mindent köszönhetek a kosárlabdának. A labdaérzéket mindenképpen. Azt nem gondolom, hogy a legjobb rúgóim nekem vannak a csapatban. Szerencsére látom a többieket ugrálni, és elképesztő dolgokat tudnak művelni. Megmaradt bennem egy kevés a kosárlabdából, de eléggé más szituációban kell alkalmaznom az ott tanultakat. Itt ritkán kell helyből felugranom, mint egy lepattanóért de a labdaérzéket, és a labdáért való küzdelmet felugrás közben, az mindenképpen a kosárlabdának köszönhetem.

– Tavaly 26 sikeres elkapása volt a szezonban, idén 81. Ez óriási fejlődés. Minek köszönhető?

– Ez nagyon sok mindentől függött idén. Először is a támadójátékunk nagyban meghatározta, hogy kik azok, akik labdához jutnak. Nyilván nagyon boldog vagyok ezzel a teljesítménnyel, de azt fontos leszögezni, hogy ez nem feltétlenül megszokott. A többi ELF-csapatnál van egy amerikai elkapó, aki megkapja a passzok nagyrészét. Ritkán van mögötte olyan elkapó, aki felé ugyanannyit dob az irányító, ha mégis, akkor biztosan nem hazai játékos. Ettől még nem tartom magam jobbnak, vagy olyan jónak, mint a nálunk játszó Nathaniel Robitaille. Számomra is furcsa kicsit, hogy ennyi labda jött felém. Nyilván örülök neki, de a rövid passzjáték - amiben nekem nagyobb szerepem volt az idei támadósorban - kiemelt figyelmet kapott az irányítónktól és a támadó koordinátorunktól. Szerencsére Jack Mangellel elég jó összhangot tudtam megteremteni, rögtön ahogy megérkezett a csapathoz. Ezért ő is szívesen keresett engem a labdával. Az is közrejátszott, hogy az első szezonban még nem nagyon tudta senki, hogy mire számítson. Nem tudtuk, hogy az ellenfelek mennyire gyorsak, mennyire erősek. Azonban idén az első szezon sokkhatása elmúlt, nagyon sok magyar játékoson érződött idén, hogy végre „megérkezett” a ligába, tudta mire képes, és sokkal nyugodtabban játszott. Nekem személy szerint sokat segített, hogy volt már egy év tapasztalatom, de ezzel valószínűleg nem vagyok egyedül. Általában lelassítom a játékot a fejemben miközben játszok, így tudom azt, hogy mire számíthatok. Mindig alaposan felkészülünk az ellenfélből, tanulmányozzuk a játékukat, hogy mikor pályára lépünk a játékra koncentrálhassunk.