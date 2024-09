Egy év kihagyás után ismét aktív részese Európa elit klubversengésének, a CHL-nek a Volán, és erős nyitány vár rájuk a festői Csehországban.

Nehezebb ellenféllel nem is nagyon kezdhetne a Hydro Fehérvár AV19 a jégkorong CHL-ben, mint a Pardubice. Mert ha a Hockey Archives aktuális európai klubrangsorát nézzük, akkor a Dynamo Pardubice együttesénél csak a Skellefteå AIK áll előrébb, de hozzájuk majd október 8-án utazik a messzi Svédországba a Volán legénysége. Tehát jelen pillanatban a kontinens papíron második legerősebb csapatának otthonában kezd a Volán csütörtökön 17 órakor.

Persze ezek a listák nem sokat érnek, hiszen a CHL-címvédő svájci Genève-Servette – akik majd október idusán teszik tiszteletüket az Alba Arénában – csak a 48. a sorban. És bár így is nagy dicsőség, hogy a Hydro Fehérvár AV19 immár a 97., de a szlovák bajnok HK Nitra, akik nem is olyan régen az Alba Arénában 7-1-re verte a Volánt, ebben a rangsorban a 120. helyen szerénykedik. Ennyit a toplistákról.

Ami viszont biztos, hogy a fehérváriak csütörtökön a tavalyi cseh Extraliga alapszakaszának győztesével, a döntős Dynamo Pardubicével kezdenek, majd szombaton délután 18.30-kor az alapszakasz második Sparta Praha vendégei lesznek.

Ez tehát nagyon más kávéház, tapasztalatot szerezni viszont remek lehetőség ez a sorozat, amit aztán az ICEHL-ben lehet kamatoztatni.