A felcsúti együttes U19-es együttese a 2023-2024-es idényében elért bajnoki címével vívta ki a jogot, hogy elindulhasson a legjobbak között. A fiatalok a Bajnokok Ligájának számító Ifjúsági Liga selejtezőjének második körében csatlakozik majd be, ahol az ellenfele a skót Aberdeen FC lesz.

A párharc első mérkőzését október 23-án rendezik majd a kelet-skóciai városban, míg a visszavágóra november 6-án kerül sor a Pancho Arénában.

„A sorsolás időpontjában éppen méréseket, teszteket végeztünk, utána értesültem arról, ki lesz az ellenfél. Mivel az idén kihagytuk az első fordulót, várható volt, hogy nem kapunk könnyű riválist. Némileg meglepő, hogy nem a Celtic vagy Rangers lett a bajnok, de egyelőre még korai lenne bármit is mondani az esélyekről. Kollégáimmal feltérképezzük az ellenfelet, és a legjobb tudásunk szerint fel fogunk készülni belőlük. A Youth League-ben játszhatnak 2005-ösök, 2006-osok és 2007-esek is, az mindig kérdés, hogy melyik klub mire használja a versenysorozatot. A játékosok fejlődése érdekében nyilván mindenki a legtöbbet szeretné kihozni az Ifjúsági Liga-szereplésből, de az kérdés, melyik csapat hogyan rakja össze a csapatát ebből a három korosztályból" – nekünk is az lesz a legsürgősebb feladatunk, hogy kialakítsuk azt a keretet, amelyet be kívánunk nevezni” – nyilatkozta a puskasakademia.hu-nak Babó Levente a sorsolást követően.