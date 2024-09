A karintiai együttest 2023 januárjában győzte le legutóbb a Volán, akkor idegenben sikerült ez Guillaume Leclerc, Stipsicz Bence, valamint Erdély Csanád góljaival 3-1-re. A két együttes azóta lejátszott öt tétmérkőzését egyaránt a KAC nyerte, ezeken a mérkőzéseken összesen 25 gólt szerezve.

A 31-szeres bajnok Klagenfurt az előző szezonban megnyerte az alapszakaszt, és egészen a döntőig menetelt a rájátszásban. Idén is jól kezdték a bajnokságot, az első fordulóban büntetőkkel 4-3-ra legyőzték a címvédő Salzburgot, a második játéknapon azonban hosszabbítás után vereséget szenvedtek a HK Olimpija ellen, ezt a betlijüket viszont a Black Wings Linz 5-0-ás megsemmisítésével feledtették. A Volán is már tapasztalhatta, milyen erős támadógépezettel rendelkezik a rekordbajnok, az előző idény alapszakaszában két mérkőzésen is 7-szer vették be a fehérvári kaput. Ezek alapján elmondható, hogy a tabella második helyén tanyázó ellenféllel szemben a legfontosabb a szervezett védekezés, valamint az, hogy Kiss Dávid fiai végig maximálisan koncentráljanak, hiszen a Klagenfurt az új idényben a harmadik harmadban volt a legtöbbször eredményes, szám szerint hatszor.

A klagenfurtiak kerete kifejezetten összeszokottnak számít, a játékosok többsége több éve a csapatot erősíti. A maghoz azonban érkeztek új játékosok is, akikre szintén érdemes figyelni, közülük már most a legfontosabb hokisok közé tartozik a dán támadó, Mathias From, aki az eddigi mérkőzéseken már hatszor is eredményes volt. Az előző szezonban még hazájában játszott a Herning színeiben, a dán bajnokságban összesen 44 gólt szerzett, és 42 gólpasszt osztott ki.

Az AV19 nem indította a legjobban az idényt, a Bajnokok Ligája csoportkörében négy játéknapot követően szerzett pont nélkül az utolsó helyen áll, s bár az ICEHL nyitófordulójában idegenben 5-2-re nyert a Pustertal Wölfe ellen, az előző játéknapon szoros összecsapásban 4-3-ra kikapott a Pioneers Vorarlberg otthonában. Így várhatja az első Alba Arénában lejátszott osztrák bajnokiját Kiss Dávid legénysége, amely kemény, ütközésekkel teli, test a test elleni durva játékra számíthat az osztrákoktól, akik saját hivatalos oldalukon is kiemelték, hogy az előző mérkőzésen ebben nem jeleskedett a Volán, hiszen a párharcok csupán 40 százalékát nyerte meg.

A mérkőzést szeptember 27-én pénteken 19.15 órától rendezik az Alba Arénában