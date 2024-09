Kevin Constantine az SC Csíkszereda új vezetőedzője – adta hírül a klub közösségi oldala.

Igen, az a Kevin Constantine, aki tavaly nyáron váratlanul szerződést bontott a Hydro Fehérvár AV19-cel és a magyar válogatottal, aztán kinevezték egy tengerentúli utánpótlás-csapatnál, hogy aztán onnan két hónap után kirúgják. Ám ez nem minden, mert a korábbi Fehérvár-edző és szövetségi kapitány “diszkriminatív jellegű megjegyzés” miatt eltiltották, s amennyiben újra szeretne visszaülni a kispadra, ezt hivatalosan kérvényeznie kell a ligánál – erre azonban leghamarabb majdnem két év múlva, 2025 júliusában nyílik lehetősége.

Ezt követően nem sokkal feltűnt a Sportklubnál, hogy aztán fegyelmi eljárás induljon a klub ellen, ahol a Magyar Jégkorong Szövetség 3 pont levonással és háromezer eurós pénzbüntetéssel sújtotta a Sportklub Csíkszeredát Kevin Constantine szerinte jogosulatlan hivatalos személyként való Erste Liga-szerepeltetése okán. Majd később, a március 13-i Csíkszereda-BJAHC mérkőzés utolsó percében a hazai cserepadra olyan személy lépett és adott utasítást a csapat jégen tartózkodó játékosainak, aki erre nem volt jogosult. Igen, Kevin Constantine. A fegyelmi tárgyaláson a Csíkszereda képviselője elmondta, hogy Kevin Constantine a figyelmeztetésük ellenére, a mérkőzés hevében lépett be a számára nem megengedett területre, és várhatóan ennek a klubon belül is lesz következménye a szabálytalanságot elkövetővel szemben. De természetesen az MJSZ büntetése is megismétlődött.

Most viszont már "jogosult személy" lesz, miután már nem Václav Novák a névleges vezetőedző, hanem Constantine hivatalosan is odaállhat a kispadra.