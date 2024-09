A válogatott szünet után az Aqvital FC Csákvár túl van már egy NB II-es rangadón, hiszen a Mezőkövesd Zsóry otthonában lépett pályára a Mol Magyar Kupában. Azt a találkozót végül a házigazda nyerte 3-1-re, így a csákváriak búcsúztak a sorozattól. Nem úgy, mint aktuális ellenfelük, a Budapest Honvéd, amely 5-1-re diadalmaskodott idegenben a Kelen SC ellen.

A kispestiek bár az első két mérkőzésen veretlenek maradtak az új idényben, ezután háromszor is kikaptak, így nem a legjobban rajtoltak. Bár a válogatott szünet előtt nyertek a Mezőkövesd ellen, hat meccsen szerzett hét pontjukkal csak a 11. helyet foglalják el jelenleg a tabellán. Ennél a Csákvár mindössze egy ponttal áll jobban, nyolcat szereztek eddig, ami a kilencedik helyre elég.

A két együttes az elmúlt idényben már az első fordulóban összecsapott, a Honvéd elvitte a három pontot Csákvárról 2-1-es győzelmével. Az Aqvital FC idegenben aztán 0-2-re is vezetett, de be kellett érnie az egy ponttal, 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. A nyári felkészülési időszakban aztán ismét ikszeltek a felek, 1-1-et játszottak.