Sok a közös pont

Igazi futballünnepre készül Fejér vármegye vasárnap, hiszen a két labdarúgó NB I-ben szereplő csapata, a Puskás Akadémia és a Fehérvár FC csap össze. Amellett, hogy egy megyében található a két gárda a történelmük is szorosan összekapcsolódik. Amikor 2007-ben megalapították a felcsúti műhelyt, akkor a két gárda együttműködési megállapodást kötött oly módon, hogy bár a Puskás jogilag önálló, de az akkor még Videoton néven szereplő székesfehérváriak szakmai felügyelete alá tartozik. A felcsúti együttes ezután 2012-ig a Vidi második csapataként funkcionált.

A szétszakadás végül a 2012-2013-as idény után következettbe, hiszen a Puskás Akadémia kiharcolta az élvonalbeli tagságot, és a 2013-2014-es kiírásban már az NB I-ben indult.

Az elmúlt időszakban így az sem csoda, hogy több olyan futballista is van, aki mindkét együttesnél megfordult. A Vidi jelenlegi keretéből korábban Huszti András, Spandler Csaba és Ominger Gergő is megfordult a Puskásban pályafutása alatt, utóbbi kettő pedig közvetlenül Felcsútról tette át Székesfehérvárra a székhelyét. Fordított utat járt be Nagy Zsolt és Szolnoki Roland, akik a piros-kékektől kerültek az arany-kékekhez. Rajtuk kívül természetesen korábban számalan futballista járt hasonló cipőben, például Lencse László is, de Tóth Balázst is említhetnénk, aki idén nyáron köszönt el Székesfehérvárról, de korábban a Puskás játékosa is volt.

Számokban az eddigi párharcok

A két csapat eddig 28 alkalommal találkozott eddig egymással, a számok pedig a győzelmeket figyelembe véve egyértelmű Vidi fölényt mutatnak. A székesfehérváriak 11 alkalommal verték meg riválisukat, míg a felcsútiaknak ez csupán 6 meccsen sikerült, míg 11-szer döntetlennel zárult az összecsapás. A gólkülönbséget figyelembevéve is jobban állnak a piros-kékek, ez 41-27 a javukra. Ez a szám 2,4-es gólátlagot jelent mérkőzésenként, amely alapján egy igazán izgalmas találkozónak ígérkezik a vasárnapi.

Hornyák Zsolt irányítása alatt viszont pozitív a Puskás Akadémia, 5 felcsúti sikermellett 7 döntetlen és 4 székesfehérvári siker a mérleg.