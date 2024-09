Zsinórban három megnyert mérkőzés után a negyediken már nem sikerült a bravúr Halászi Kinga lányainak, hiszen egy kiélezett mérkőzésen 1-0-ra kikaptak az MTK otthonában. Ezen javíthatnának most, hiszen az az Astra HFC látogat Felcsútra, amely az új idényben még nem szerzett pontot, első négy összecsapását egyaránt elveszítette. Bár emiatt könnyűnek tűnhet a feladat, pont ez teheti nehezebbé a Puskásos lányok dolgát.

„A hatékony nyári felkészülés eredménye az, hogy sikerült megnyerni az első három mérkőzésünket és most is ezt szeretnénk folytatni, hazai pályán. Ami a múlt heti, MTK elleni találkozót illeti, ott is jól játszottunk, megvoltak a helyzeteink, de egy pontrúgásból végül az ellenfél meg tudta őrizni a három pontot. Valójában az a mérkőzés is tovább növelte az önbizalmunkat, mert tudjuk, hogy bármelyik csapatot meg tudjuk verni" – nyilatkozta a puskasakademia.hu-nak Harmat Sára, a csapat játékosa. Hozzátette, minden mérkőzéshez úgy állnak hozzá, hogy nyerni szeretnének, azonban van, hogy érdemes óvatosnak lenni.

A futballista arról is beszélt, az Astra elleni feladat nem lesz könnyű, hiszen a csapat java része a nyáron kicserélődött.

„Hogy milyen mérkőzésre számítok az Astra ellen? Valószínűleg uralni tudjuk majd a játékot és nagyon kell majd figyelnünk az ellenfél kontráira. Ha ezt meg tudjuk oldani, akkor meglesz a három pont" – zárta gondolatait Harmat Sára.