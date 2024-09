Gruber még 2017-ben került Felcsútra Győrből, majd végigjárta az utánpótlás csapatokat és bekerült a felnőttek közé is. Az NB I-es bemutatkozása előtt azonban a 2021-2022-es idényben a svájci FC Basel kölcsön vette a fiatal futballistát, akire az U18-as és a második számú együttesben számítottak. Végül 2022 szeptemberében, egy Zalaegerszeg elleni bajnokin debütált az élvonalban a Puskás Akadémia színeiben, amely találkozón kiosztott egy gólpasszt is.

Az U21-es válogatottban két alkalommal szerepet kapó 19 esztendős támadó teljesítménye és tehetsége a Ferencváros figyelmét is felkeltette, 2024 februárjában pedig le is igazolták. Az első fél évét még Zalaegerszegen töltötte, az idei idényt viszont már a zöld-fehéreknél kezdte meg, eddig két NB I-es bajnokin, két Bajnokok Ligája-selejtező mérkőzésen és egy Európa-liga-selejtezőn lépett pályára. Most pedig hamarosan akár az angol élvonalban szereplő Tottenham, vagy akár a Bundesligás Eintracht Frankfurt ellen is bizonyíthat, hiszen bekerült a ferencvárosiak El-főtáblás keretébe.