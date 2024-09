A móri városháza előtt, a Szent István parkból indul minden évben az Éjszakai Ezerjó futóverseny. A résztvevők már délután fél hatkor felvehették a rajtcsomagot, hogy este 19 órakor elindulhasson a mezőny a 12 kilométeres úton. Erős szürkületben startoltak el, és egyre sűrűbb lett a sötétség, mire kiértek a város szívéből a Csókakő felé vezető borútra. A menetet rendőrautó vezette fel, és egy másik járőrautó zárta, de nem csak futók falták a kilométereket, hanem őket kísérő, buzdító barátok, rokonok is, rollerrel, vagy kerékpárral.

Csókakő határában, a legyőzendő szakasz legmagasabb pontján hangulatos fáklyasor és erőt adó, kereplővel kombinált szurkolás várta a futókat, akik pár méterrel később már fékeztek, a meredek lejtőn. A vár alatti településen, a Széphegyi utcában volt a frissítőpont, ahonnan újult erővel, és egyre jobban szétszakadva indult tovább a mezőny Csákberény felé, továbbra is a borúton.

A hatalmas sziklákkal védett kapun túl kezdődött a célegyenes, ami a verseny egyetlen olyan szakasza, ami nem aszfaltos. A murván máshogy működött a láb és a talaj kapcsolata, így meg kellett szokni, és volt néhány kátyú is útközben, de a futókat semmi sem állíthatta meg. Az addigra koromsötét éjszakában csak a fogyó hold fényét, és a sportolók fején, testén hideg fényt árasztó lámpák imbolygását lehetett látni.

Az Orondpusztán felállított célban aztán mindenkire várt egy utolsó, buzdító taps a beérkezés előtti méterekben, majd egy medál a nyakba, zene, vacsora és némi frissítő, majd a nagy pillanat, az eredményhirdetés.

– Ezen a versenyen mindig egy kicsit kevesebben vannak, mint a többi, általunk szervezett versenyen. Kevesebb futó van aki sötétben elindul, különösen ezen a dombos terepen, ami igencsak sok kihívást tartogat magában. A létszám azért is maradt el a szokásostól, mert egy héttel eltoltuk az időjárás miatt a start pillanatát. A legjobb versenyzők, az élmény mellett kupát kaptak és mivel a Móri borvidéken vagyunk, természetesen bort is. Idén először, a negyedik helyezett is kap valamit pluszban. Egy szervezőtársunk ajánlotta fel, hogy Ironman edzőként segít a negyedik helyezetteknek, hogy jobb eredményeket érhessenek el a jövőben. – mondta Geszler Csilla, főszervező.