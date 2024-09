2024. szeptember 21., szombat, 16:00

Sárbogárd (1.) – Ercsi Kinizsi (9.)

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - Természetesen jó érzéssel tölt el, hogy vezetjük a tabellát. Az volt a célunk, hogy minél előbb az élre álljunk, de a legfontosabb az lesz, hogy az utolsó forduló után is ott legyünk. Ehhez az kell, hogy a mérkőzéseket megnyerjük. Az első négy fordulóban mindegyik találkozót megérdemelten hoztuk, ha valamelyik egy kicsit szorosabb is volt nagyon sokat tettünk a győzelemért. Bodajkon leginkább az időjárás aggasztott, mert az eső és a viharos szél nem mindig a támadó focit segíti, ráadásul az elején egy kicsit el is aludtunk, de utána megmutatta csapat, hogy mit tud, és egy nagyon jó második félidőt teljesítve ilyen különbséggel is biztosan nyertünk a nagyon sportszerűen játszó vendéglátókkal szemben. Szombaton mindenféleképpen győzni szeretnénk, az Ercsivel mindig jó meccseket játszunk, jó felkészíti őket Lieber Károly kollégám. Harcos csapat, megerősödtek a nyáron, a múlt hétvégén győzelmet arattak, valószínűleg nagyobb lehet az önbizalmuk, véleményem szerint úgy jönnek hozzánk, hogy szeretnének meglepetést okozni, mi pedig arra törekszünk, hogy az ötödik győzelmünket is megszerezzük. Nehéz mérkőzés lesz, de bízom abban, hogy folytatjuk a jó sorozatot. Brúzsa Sándor, Luczek Roland már elkezdték az edzéseket, de még nem bevethetők, a többiekre viszont számíthatok.

Móri SE (3.) – Tóvill Kápolnásnyék (5.)

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Úgy terveztük, hogy jó rajtot veszünk, ez úgy érzem sikerült, és feltétlenül szeretnénk folytatni ezt a sorozatot. Nehéz mérkőzést várok a Kápolnásnyék ellen, ez egy rangadó lesz! Tavaly nem tudtuk őket legyőzni, hazai pályán kikaptunk tőlük, idegenben pedig ikszeltünk, így nyugodtan mondhatjuk, hogy elvettek tőlünk öt pontot. Sokáig verseny futottunk velük a dobogóért, szerencsére aztán a bajnoki hajrában kiharcoltuk a harmadik helyet, de végig ott voltak a nyomunkban. Kiélezett összecsapás lesz, de ahogy már korábban is utaltam rá, aki bajnok szeretne lenni, és oda akar érni az első helyre, annak minden hazai mérkőzését meg kell nyernie. Vannak sérültjeink, meghatározó játékosok, Horváth Barnabás, Végvári Ádám, és Sötét Dávid játéka kétséges. Megpróbáljuk őket pótolni, ami biztató, hogy a keret alkalmas arra, hogy akik a kispadról beszállnak, azok hozzá tudnak tenni a csapat teljesítményéhez.