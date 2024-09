Nem lesz a kedvenc idegenbeli helyszíne a Budaörsi Városi Uszoda és Sportcsarnok az Alba Fehérvár KC lányainak, mert immáron három esztendeje nem sikerült pontot rabolni idegenben a riválistól.

A találkozót gyenge támadójátékkal kezdte a Fehérvár, rögtön a mérkőzés elején hagyta elhúzni a hazaiakat, és innen már csak üldözte őket szinte az egész játékidőben. A budaörs kapujában Vártok Ramóna rögtön az első percben hétméterest védett, később a középről érkező lövéseket könnyedén hárította, így mindössze három találatig jutott az Alba az első negyedórában. A félidőig annyit sikerült elérnie a fehérvári lányoknak, hogy – a Vác elleni mérkőzéshez hasonlóan – kettőre csökkent a hátrány a szünetre.

A folytatás viszont nem a Vác elleni meccshez hasonlított. A 44. percig ment az adok-kapok, egy gól itt, egy gól ott, majd Szabó-Májer Krisztina és Débora Moreno egy percen belül szerzett góljaival a mérkőzésen, először jött vissza döntetlenre a Fehérvár. De a hazaiak olimpiát is megjárt játékosa, Debreczeni-Klivinyi Kinga megvillantotta klasszisát, ismét a Budaörs került előnybe, amit a találkozó lefújásáig meg is tartott, és 24-22-re diadalmaskodott.

– Nehéz meccsre számítottam a Budaörs ellen, mert jó csapat. Nem csak a mostani, hanem az előző szezonban is minőségi játékosai voltak. Nálunk nem volt meg az az energiaszint, amit elvártam a játékosaimtól, támadásban nem mindig sikerült betartani, amit előzetesen megbeszéltünk, rengeteg ziccert rontottunk, az első félidőben pedig csak négy lövést hárítottak kapusaink. Ez pedig nem volt elég a győzelemhez. Tisztán látjuk a hibáinkat, amiket a jövőben ki fogunk javítani – nyilatkozta a lefújás után Suzana Lazovic, az Alba Fehérvár KC vezetőedzője.

Utasi Linda, az Alba Fehérvár KC átlövője két gólt dobott és több asszisztot is kiosztott a mérkőzésen

– Nagyon nehéz megszólalni ezután a meccs után, mert nem ilyen teljesítményre számítottunk. Valahogy nem volt meg az az erő, teljesítmény, amit a Vác ellen láthattak a szurkolóink. Az akkori arcunk semmilyen formában nem mutatkozott meg a Budaörs ellen. Számítottunk rá, hogy küzdős meccs lesz, de azt gondoltuk, mi fogunk irányítani, erre készültünk teljes erőbedobással, de ezt nem sikerült ezúttal megvalósítanunk. Ez a második forduló, egyáltalán nem szabad lehajtani a fejünket, megyünk tovább, és próbáljuk visszahozni azt a formát, amit a Vác ellen nyújtottunk, vagy akár jobbat.