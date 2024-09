Gyorsan beindult a gólgyár Nagykanizsán, hiszen a hazaiak már az első percben előnybe kerültek Szollár Bernadett révén, azonban két perccel később érkezett is a válasz Kovács Liza révén a székesfehérváriaktól, 1-1. A folytatásban a nagykanizsaiaknak jött ki a lépés, a 21. percben Szollár talált be újfent, majd Domján-Köröcz Bianka öt perccel az első játékrész rendes játékidejének vége előtt kétgólosra növelte csapata előnyét, 3-1.

A fordulás után az 57. percben Sóstai Lili is beköszönt, így már három góllal ment a Nagykanizsa, 4-1. A folytatásban Andorka Péter lányai mindent megtettek a szépítésért, a 68. percben Forró Kata Barbara révén ez sikerült is, majd a hajrában Németh Noémi kétszer is bevette Sebők Viktória kapuját ezzel kiegyenlítve a mérkőzés állását, 4-4.

A fordulatos, gólokban gazdag találkozó egy pontot eredményezett a Fehérvár FC-nek, amely legközelebb október 12-én lép pályára a Dunaújváros FC ellen vármegyei rangadón.