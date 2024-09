Az első harmad kisebb adok-kapokkal indult, mindkét oldalon akadtak lehetőségek, de Madlener és Horváth egyaránt jól állták a sarat a kapuban. Hét perc elteltével aztán megindultak az események, előbb a székesfehérváriak hagytak ki egy ziccert, majd a házigazda osztrákok is nagyot hibáztak. A kilencedik percet megkezdve azonban előnybe került a Voralberg, egy félpályáról leadott lövés után hiába gyűrte a védője, Brady Gilmour így is összeszedte a kipattanót és bekotorta azt, 1-0. Három perccel később Sebőköt küldték ki két percre, de a kapu előtti kavarodásokból jobban jött ki a Volán, amely szépen le is menedzselte ezt az időszakot. A harmadból hátralevő bő hat percben mindent megtett az egyenlítésért az AV19, de ez nem sikerült, s mivel a Vorarlberg sem tudta növelni előnyét, így az első szünetre megmaradt az egygólos különbség.

A második játékrész legelején gyorsan emberelőnybe került a Volán, azonban ezt nem sikerült kihasználni, de amint kiegészültek a hazaiak azonnal kiállítottak egy újabb játékos. Ez aztán már nem maradt kihasználatlanul, Hári János összeszedte a lecsórgó korongot, majd balról, éles szögből megtalálta a rést és kiegyenlített a 25. percben, 1-1. A folytatásban sem finomkodtak egymással a felek, két perccel a székesfehérvári gól után a házigazda került emberfórba, de akárcsak az első harmadban, úgy most sem tudta ezt kihasználni. A küzdelem óriási volt, újabb találat azonban csak 25 másodperccel a felvonás vége előtt született, miután a kapu előtt Jacob Lundegard találta magát egy az egyben Horváthtal szemben és túljárt a kapus eszén, 2-1. Ennek ellenére se örülhettek az oszrákok, hiszen két másodperccel a dudaszó előtt Stipsicz Bence kapta meg a korongot a bal oldalon, lőtt, a próbálkozása pedig utat talált a rövid felsőbe, így a Volán ismét egyenlített, 2-2.

A gólgyártás folytatódott a harmadik felvonásban is, hiszen alighogy kijöttek a jégre a csapatok, a 41. percben egy AV19 korongvesztés után Jakob Friend ziccerben találta magát, közelített a kapuhoz, majd balról lőtt és a jobb kapuvas segítségével a gólvonal mögé juttatta a korongot, 3-2. Bár az előny ismét a Vorarlbergnél volt, 17:55-el a rendes játékidő vége előtt ötperces emberfórba került a Volán és rögtön jött is az egyenlítés, Joel Messner távoli lövése talált utat a jobb felsőbe, 3-3. A székesfehérváriaknak ezután sem nagyon akart összejönni semmi, a hazaiaknak pedig annál inkább, hiszen az 51. percben egy kipattanónál David Keefer jókor volt jó helyen és a hálóba kotorta a korongot, 4-3. Bár a hátralévő időben Kiss Dávid legénysége mindent megtett, hogy legalább hosszabbításra mentse a találkozót, ez nem sikerült, így elszenvedte első vereségét az új idényben.