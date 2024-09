Alig telt el három hónap a 2024-es németországi Európa-bajnokság óta, a magyar válogatott ismét pályára lép. Marco Rossi, mint ahogy az Eb-n, úgy most is bizalmat szavazott Nagy Zsoltnak, a Puskás Akadémia játékosának, valamint meghívta a keretbe Tóth Balázst is, aki a Fehérvár FC-ben nyújtott teljesítményével érdemelte ki a lehetőséget.

A magyar válogatott a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírásában, a 2022-2023-as idényben fantasztikus teljesítményt nyújtott. Bár csoportja nem volt egyszerű, Olaszország mögött a második helyen végzett úgy, hogy maga mögé utasította Németországot, valamint Angliát is, amely ennek kárára ki is esett az A-divízióból. A playoffról így hajszál híján lemaradó Rossi-legénység megőrizte tagságát a legmagasabb osztályban.

A feladat ebben az idényben sem egyszerű, hiszen a mieink ismét megkapták Németországot, valamint Hollandiát, mellettük pedig Bosznia-Hercegovinát. A lebonyolítás pedig annyiban változott, hogy az első két helyezett jut be a rájátszásba, míg a harmadiknak selejtezőt kell játszania egy B-divíziós csapattal a bennmaradásért. A negyedik, csoportutolsó továbbra is automatikusan búcsúzik az elittől.

A szereplésünk kiemelten fontos, hiszen a Nemzetek Ligájában elért eredmény nagyban befolyásolja a 2026-os világbajnoki selejtező kalapbeosztását is. Eredményes szerepléssel saját dolgukat könnyíthetik meg a fiúk a kijutással kapcsolatban.

A nyitó fordulóban Németországba, egész pontosan Düsseldorfba utazik Marco Rossi és legénysége, így mondhatjuk talán, a legnagyobb feladattal kezdi meg a gárda a szereplését a sorozatban.

A 2022-2023-as idényben a lipcsei Red Bull Arénában csaptak össze a felek, akkor Szalai Ádám korai, 17. percben szerzett szépségdíjas találatával végül sikerült 0-1-es győzelmet aratnia a magyra válogatottnak, és elhozta a három pontot Németországból nagy meglepetésre.

A két nemzeti együttes legutóbb az Európa-bajnokságon csapott össze, akkor véleményes körülmények között a házigazda németek 2-0-s sikert arattak Jamal Musiala és Ilkay Gündogan találatával a stuttgarti MHPArenában.