Tudósított: Kovács Zoltán.

Sárosd – Martonvásár 2–0 (0–0)

Sárosd, 100 néző

Vezette: Rózsa József.

Sárosd: Tibor – Paksi G., Vámosi (Dvéri II. Zs.), Majláth (Hanzli), Kökény - Németh L. (Paksi P.), Buza (Tóth Z.), Pribék, Hushegyi (Várnai) - Kónya, Hallósy. Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Martonvásár: Benkő – Neuvert, Molnár G. (Szedlák), Cservenka, Füzér (Fodor G.) - Kenderesi, Gál Benedek, Hernádi, Szilágyi - Cziklin (Madar), Spinner (Gábor). Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.

Gól: Kónya (85., 92.).

Jók: Tibor, Németh L., Kónya, ill. Kenderesi, Gál Benedek

A 2. percben hazaiak kerültek helyzetbe, de Majláth Henrik gyenge lövését védte a Benkő Márk. Majd jött is rá válasz, Kenderesi Dávid távoli löketét hárította Tibor József. Majd egy váratlanul érkező labdát a 16-oson belülről Gál Benedek lőtt el kapásból, de ez is Tibor zsákmánya lett. A második félidő Majláth szögletével indult, amit először Kónya Krisztián próbált meg kapásból a kapura lőni, majd Buza Balázs lövése pattant le a védőkről. Ezt követően sárosdi helyzetek sorozata következett, Németh László távoli lövése nem sokkal ment mellé, majd Németh L. szabadrúgását bravúrral védte Benkő, és a következő szögletekből érkező labdát is hárította. A 85. percben szögletből Pribék Patrik csúsztatta sarokkal tovább a labdát, amit Kökény Dorián kapu elé löbbölt, és ezt végül Kónya fejelte be, 1-0. A hosszabbítás utolsó percében pedig egy jogos 11-est Kónya értékesített, 2-0.