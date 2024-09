A második játékrész elején nagy elánnal futott ki a pályára a Paksi FC, amely beszorította saját tizenhatosán belülre ellenfelét. Előbb Markeknak kellett kiöklöznie a labdát egy jobbról érkező szabadrúgásnál, majd Osváth lőtt egy méterrel a kapu fölé tizenegyről. Az 53. percben Nissilä rúgott össze a tizenhatoson belül Lenzsérrel, a játékvezető azonban úgy ítélt, nem büntető az eset. A VAR-szobából végül kihívták megnézni, ami után a tizenegyespontra mutatott, a stadion pedig szó szerint felrobbant. A labda mögé a csapatkapitány, Windecker állt oda és magabiztosan, jobbal a bal alsóba gurított, 1-1.

Az egyenlítés természetesen azonnal megjött a hazai szurkolók hangja, és biztatni kezdték csapatukat, ami aztán újabb gólt eredményezett. A 60. percben Zimonyi cselezgetett a tizenhatos jobb oldalánál, középre ívelt, Böde csúsztatta meg a labdát, Papp Windecker elé fejelt, aki hat méterről, középről, laposan a bal alsóba lőtt, 2-1.

A játék képe alaposan megváltozott a második félidő elején a Paks sokkal jobban felvállalta a támadásokat, és Böde beállítása egyértelműen lendített is a hazaiak támadójátékán. Hornyák Zsolt ezen akart változtatni, ezért a 67. percben pályára küldte Puljicot, valamint az újonnan igazolt Duartét is. Rögtön jött is egy felcsúti szabadrúgás tizennyolcról, de a frissen beállt horvát balról kevéssel a kapu fölé tekert.

A 76. percben könnyedén eldőlhetett volna a mérkőzés, Haraszti lőtt tizenegyről, a bal alsót vette célba, de Markek kiváló vetődéssel hárított. Két perccel később Levi ugrott ki a jobb szélen, középre passzolt laposan, de Puljic nem érte el a labdát. A hátralévő időben itt is, ott is adódtak még lehetőségek, de újabb gól már nem született, így 2-1-re a Paksi FC diadalmaskodott, a Puskás Akadémia pedig először kapott ki az új idényben.