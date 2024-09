A Gárdony-Pázmánd NKK nem kapott könnyű ellenfelet a nyitófordulóban, hiszen a győriek villámgyors és ügyes játékosaiból álló U20-as csapat várt rájuk.

A fiatalok sebességben bizony előnyben voltak, és már a mérkőzés első tíz percében kialakítottak egy három gólos előnyt. Ez a különbség nem is nagyon csőkkent, bár néha a Gárdony visszajött két gólra, de a második félidő bizonyos szakaszaiban tíz gólra is duzzadt. A hajrát viszont jobban bírták a vendégek, a győri lányok az utolsó tíz percben mindössze egyszer találtak be, így volt alkalma visszazárkózni a gárdonyiaknak.

– Nem kezdtük jól a mérkőzést, sok tiszta gólhelyzetet hagytunk ki, illetve ki nem kényszerített hibáink is voltak. Védekezésben főként ellenfelünk átlövéseire nem találtunk megfelelő megoldást, emellett a visszarendeződésünk sem működött a legjobban. A lányokat dicséret illeti, hogy a mérkőzés lefújásáig küzdöttek. Nincs időnk a búslakodásra, hiszen pénteken lehetőségünk nyílik a javításra. Szeretnénk egy jó szerepléssel bemutatkozni a hazai közönségünk előtt – értékelt a mérkőzést követően Major Dávid vezetőedző.

NB I/B 1. forduló

Győri ETO KC U20 – Gárdony-Pázmánd NKK 33-30 (15-12)

Gárdony-Pázmánd NKK: Bőle, Vereszky, Knauer (kapusok) – Szücs 3, Hargitai, Vernes, 2 Béres 6, Bártfay 1, Tóth 1, Berkes-Kaiser 8, Kukucska, Pál 1, Sárvári 1, Gaál. 6/5, Hamuth 1.