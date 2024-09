Aalla kezdett hazai oldalon a kapuban, elől viszont Trawczynska nyitott blokkolt lövéssel. Bezzeg a váciaktól Kovács Anikó nem hibázott, ellenben a hazaiak lengyel légiósa másodszor is, Varga Emőke beállóból volt pontos, 0-2. Négy perc után végre gól, Smbatian lövi be kapussal együtt, a túloldalon Juhász Gréta bombáz egymás után kétszer is, 1-4. Támadásban nagyon döcögött a gépezet hazai oldalon, de jött egy emberelőny, és Szabó Kitti hetesével, és Szabó-Májer góljával már elfogadhatóbb volt az eredményjelző, 3-4. A 10. percben Balássi Lily bicegett le a pályáról, és támadásban továbbra sem volt meg a győztes recept. A 13. percben Szabó Kitti érkezett Trawczynska helyére, a kapuban pedig Hadfi állt a gólvonalra, mert Juhász átlövései rendre a kapuban kötöttek ki, és Kovács Anikó is nagyon elemében volt, 5-8. 19 perc után Lazovic kért időt, mert Csernyánszki csuklóból megeresztett lövése után csak tovább nőtt az előny, és nem volt éles az Alba. Balássi szerencsére visszatért a pályára, de a legjobb mégis az volt, hogy Moreno és Kocsis nagyon jól mozgott a védelem közepén, utóbbi még a kapuba is betalált, Trawczynska és Szabó Kitti után, máris 8-9, és váci időkérés. A jó kapusteljesítmény még hiányzott, de Hadfi már éledezett, és Moreno a 25 percben már egyenlíteni tudott, 10-10. A hajrában kettős emberelőnybe került az Alba, de ezt Pálfy Anna góljával megnyerte a Vác, utána pedig Csernyánszki csuklójával nem tudott mit kezdeni az Alba, 11-13 a félidő.

Hadfi védésekkel kezdődött a második félidő, és Kocsis valamint Smbatian góllal folytatódott, két perc után máris döntetlen, 13-13. A második félidő harmadik percében pedig először volt az előny itt, Moreno volt a történelmi esemény főszereplője, 14-13. Smbatian került be gólszerzőként következőnek a jegyzőkönyvbe, ráadásul egymás után kétszer is, le is dobták a váciak a T betűt a zsűriasztalra, 16-14. Egy Pelczéder és egy Szabó Kitti gól után hat perces gólszünet következett, ezt végül Kocsis törte meg, 18-15. A következő percekben ment az adok-kapok, ami azért volt jó, mert az időp ment, a különbség viszont nem csökkent, 21-18 a félidő közepén. Viszont Lazovic időt kért, és milyen jól tette. Gyors indítás után Takó és ismét Moreno talált be, 23-18. Valami nagyon összeállt a hazaiaknál, Balássi keze is végre sült, Smbatian még mindig elnyűhetetlen, és csak Kovalcsik tud válaszolni, tíz perccel a vége előtt 25-19. És ha egy üzlet beindul. A kapuban Hadfi parádézott, támadásban Kocsis, Smbatian, Takó és Trawczynska is tette a dolgát, 29-20. Persze a váciak sem mentek még haza, becsúszott néhány hazai hiba, és máris faragtak pár perc alatt hármat a hátrányból, négy perccel a vége előtt, 29-23. Ezt az időt pedig már rutinból lehozta a csapat, 32-26 a vége, megadta az alaphangot a szezonra az Alba.