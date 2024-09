A portugáliai Montemor-o-Velho adott otthont a FISU kajak-kenu egyetemi világbajnokságnak, amelyre 27 éves korig nevezhettek aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező versenyzők, így a mezőnyben voltak olimpikonok, felnőtt Európa-bajnoki helyezettek is.

A sukoróiak közül a legfényesebben csillogó érmet Kollek Bálint szerezte, miután K-1 500 méteren mindenkit maga mögé utasított.

Fodor Nicholas kétszer állhatott dobogóra: a paksi Hodován Dáviddal (Atomerőmű SE) C-2 500 méteren ezüstérmet nyert, C-1 1000m pedig a harmadik helyen ért célba.

Nemes Réka szolnoki társával Decsi Dorinával (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) K-2 500m a dobogó második fokára állhatott fel.

- Abszolút elégedett vagyok a fiatalok teljesítményével, Nicholas két olimpiai számban tudott érmet szerezni sűrű és erős mezőnyben - nyilatkozta Balázs Péter a KKNKKA honlapjának, a sukorói akadémia férfi csapata és a válogatott gárda edzője.

- Idősebb, tapasztaltabb felnőtt versenyzők kerültek a fiúk elé, így Kozma Barnabás és Pólai Botond ötödik helyének is nagyon örültünk. Kollek Bálint ötszáz egyesben meg tudta verni azt az olasz versenyzőt, akivel az elmúlt években mindig meccselnek. A szezon végéhez értünk, de úgy érzem, a fáradtság ellenére is átlagban jobban tudtunk teljesíteni. Most mindenkinek következhet a megérdemelt pihenés. Nicholasra még vár a maraton világbajnokság, Bálint és Barniék pedig egy hosszabb pihenő után állnak vissza, október elsején pedig kezdődik a 2025-ös felkészülés.

A FISU kajak-kenu egyetemi világbajnokságot két év múlva hazánkban, Sukorón rendezik meg, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és az Óbudai Egyetem közösen szervezi a kontinensviadalt.

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia versenyzőinek eredményei

Kollek Bálint – K-1 500m – 1. hely

Fodor Nicholas, Hodován Dávid (Atomerőmű SE) – C-2 500m 2. hely

Nemes Réka, Decsi Dorina (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) – K-2 500m 2. hely

Fodor Nicholas – C-1 1000m 3. hely

Kozma Barnabás, Nemes Réka MIX K-2 500m 5. hely

Kozma Barnabás, Pólai Botond, Tóth Gergő (Lágymányosi Spari), Ruzicska Péter (Vasas SC) – K-4 500 méter 5. hely

Kollek Bálint – K-1 200m – 9. hely

Pólai Botond – K-1 20km – 10. hely