Már a mérkőzés elején érezhető volt a vendégek fölénye, több kialakított helyzet, és az ellenfél dominálása volt Kangyal Tamás fiainak a szándéka. Az első percekben még jól tartotta magát a FEHA, viszont a nyolcadik percben megszerezte a vezetést a vendég csapat 0-1. Ekkor beindult a dominó a következő két percben Nagy Gergő 0-2, és Gabriel Ethan Somoza 0-3 révén két gólt is szerzett a budapesti klub. A harmadban még nem volt vége a góláradatnak, ugyanis Szabó Dániel is eredményes volt 0-4, az utolsó percekben a FEHA próbált felállni a sokkból és legalább egy szépítő találatot szerezni, ám ez ekkor még nem sikerült.

A középső játékrész elején ugyan az volt a helyzet, mint az első harmadban, vendég fölény, de nemigazán mentek be a helyzetek. A hazai szurkolók bánatára ez igaz volt a Titánokra is. Ahogy teltek a percek, serényen próbáltak szépítő gólt szerezni, mely a Dobos Mihály Bendegúz lévén össze is jött 1-4. Itt az ideje kicsit zárkózni gondolhatták a szurkolók, ehelyett beindult egy újabb vendég roham. Luke Allan Santerno 1-5, Nagy Gergő 1-6, és Tóth Richárd 1-7, révén három gólt is szerzett a Budapesti Jégkorong Akadémia a harmad vége előtt.

Az utolsó játékrészben lassított a vendég csapat, kisebb nagyobb lehetőségek mellett, egy szépítő FEHA19 gól született 2-7, amivel kialakult a végeredmény.

FEHA19 – Budapest Jégkorong Akadémia HC 2-7 (0-4, 1-3, 1-0)

Székesfehérvár Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, Nézőszám: 401

FEHA19: Melnyicsuk (Csibi D.) – Falus, Bogesic, Ambrus 1 (1), Hakanen(1), Dobos 1 (1), Stadel, Salamon, Németh Z., Keresztes, Szita, Bajkó, Horváth, Keceli-Mészáros, Nádor, Dézsi, Szabó P., Erdőhelyi, Siftar, Balasits, Alapi. Vezetőedző: Tokaji Viktor

Budapest Jégkorong Akadémia HC: Farkas (Kiss D.) – Roach (1), Varga S., Ravasz, Weidemann, Molnár, Szabó B. (2), Szabó D. 1, Blackwater (2), Nagy G. 1 (1), Schlekmann, Boros, Dóczi, Molnár Z., Vértes, Tóth R. 1, Santerno 2 (1), Keresztes (1), Somoza 1 (1). Vezetőedző: Kangyal Tamás

Emberelőnyök: 5/0, illetve 2/0

Kapura lövések: 33-37