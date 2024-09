Két-két cseh, svéd és svájci csapat jutott a Fehérvárnak a Bajnokok Ligája (CHL) májusi sorsolásán. Bivalyerős együttesekről van szó, amelyek közül a Lausanne-nal, a tavalyi győztes Geneve-Servette-tel, valamint legelőször a svéd Färjestad Karlstaddal játszhat hazai környezetben, az Alba Arénában a csapat.

– Ugyanakkora, vagy ha úgy tetszik, még nagyobb lehetőség a mostani BL-szereplésünk, mint a két évvel ezelőtti. Elsőre is óriási dolog volt, de senki sem gondolta volna, hogy három éven belül mindez megismétlődik. Bitang nehéz a Bajnokok Ligájába bekerülni, ráadásul két éve 32, most 24 csapat van a mezőnyben, ez az európai hoki sűrűje. A legjobb csapatok versengenek itt, így óriási megtiszteltetés, hogy a részesei vagyunk a sorozatnak. Két éve, mint organizáció, nem igazán tudtuk, mire számítsunk, most már tudjuk, és látjuk is, hogy sokkal nehezebb dolgunk lesz, és nagyobb kihívást jelent az idei kiírás. Két éve három csapattal, köztük két nagyon jóval játszottunk, most hat nagyon jó csapat következik. Talán jól szemlélteti a helyzetet, hogy a Hockey Archives 250-es európai klub toplistájának 1., 2., 7., 12., 14. és 48. helyezettjével találkozunk idén, utóbbi csapat, a Genf az előző kiírás győztese – mi ezen a listán a 97., egyébként nem rossz pozícióban vagyunk, az ICEHL-csapatok közül a Klagenfurt és a Salzburg előz meg minket – fogalmazott Szélig Viktor, a Hydro Fehérvár AV19 általános menedzsere. –

Nagy edzői kihívás a rövid felkészülési idő mellett nekivágni az új idénynek, főleg így, hogy a mérce tényleg magasan van. Türelemre is lesz szükség a játékosok és az edzők részéről is, hogy a csapat belelendüljön az új szezonban. Kiss Dávid nemrégiben azt nyilatkozta, vezetőedzői karrierje legnehezebb felkészülési időszaka ez a mostani, nagyon kevés idő állt rendelkezésre az első tétmeccsek előtt. Így a BL-t is csapatépítésre használja fel a csapat, amely az első ICEHL-meccsét majd csak szeptember 20-án játssza a Pustertal otthonában, három nappal a Ferencváros elleni Szuperkupa-döntő után.