Mihálovits Tamás szervátültetett, világ- és Európa-bajnok gárdonyi dobóatlétával beszélgetett a Gárdonyi ikonok című új sorozat első alkalmán Bokányi Zsolt műsorvezető szeptember 13-án. Ocsenás Katalin, a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója volt a sorozat ötletgazdája, akinek célja, hogy olyan embereket mutassanak be a gárdonyi közönségnek, akiknek életpéldája, pályafutása mások számára is izgalmas, példamutató lehet. Az első beszélgetőtárs pedig abszolút ilyen volt, aki mesélt betegségéről, a transzplantációig vezető viszontagságos útjáról, talpraállásról, s arról is, milyen szoros kapcsolat fűzi a sporthoz.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

„A foci olyan szerelem marad örökre, ami mai napig hiányzik. Ha megtehetném, ma is a pályán lennék – de ezt el kellett engedni. Az egyéni sportágak nagy igazsága vagy igazságtalansága, hogy ott nincs, ami elfedje a hibáidat. Ha egy csapatsportban elrontasz valamit, nem biztos, hogy feltűnik. De az atlétika, a dobóatlétika olyan, hogy az elmúlt egy éves felkészülésedet kettő másodpercbe sűrítve kell megmutatnod. Ha az a hatszor két másodperc nem sikerül jól, akkor van egy év újra gondolkodni…” Ilyen és ehhez hasonló kontrasztokról, sportszerelemről, teljesítménykényszerről is mesélt a beszélgetésben a sportoló. Aki egyébként jelentős eredményekkel büszkélkedhet, egészen a világbajnoki címig, de tervei továbbra is sokasodnak: „Jövőre töltöm az 50-et, akkor lesz Drezdában a világbajnokság” – árulta el a sportoló, akinek rövidtávú célja, felülírni a világcsúcsokat, legalább két – de inkább három - aranyat bezsebelni. A hosszútávú, nagyívű terve pedig, „hogy 40-től a 70-es korosztályig az összes diszkoszvetés és súlylökés világcsúcs mellett az én nevem legyen”.