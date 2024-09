Az Európa-bajnokság után ismét elkezdődik a válogatott futball, hiszen szeptember 7-én, szombaton előbb Düsseldorfban Németország, majd szeptember 10-én, kedden a Puskás Arénában Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára a magyar nemzeti csapat. A találkozók előtt Telkiben találkoztak a játékosok, ahol hétfő délután Nagy Zsolt és Gergényi Bence részvételével tartott sajtótájékoztatót a válogatott.

– Talán a sérülésből úgy tudtam visszajönni, annyi energiával, hogy akkor valami elindult bennem. Szerencsére ezt hétről hétre tudtam fokozni gólokkal és gólpasszokkal. Elsősorban az volt a célom, hogy visszaverekedjem magam a válogatottba. Ez sikerült, ami még egy lendületet adott, erőt, hogy rátegyek még egy lapáttal. A tavaszom jól is sikerült, és szerencsére most is tudtam ezt folytatni – nyilatkozta Nagy Zsolt azzal kapcsolatban, hogy minek köszönhető a formája.

A Puskás Akadémia futballistáját arról is kérdezték, hogy érzik magukat a Fiorentina elleni KL-párharc után. Elmondta, még mindig csalódott, mert úgy érzi tovább kellett volna jutniuk, de túltették magukat rajta, és így néhány nappal később már pozitívan fogják fel, próbálnak belőle erőt meríteni a folytatásra.

– Nagyon jó a viszonyunk, ki tudjuk hozni egymásból a maximumot. Arra törekszünk mind a ketten, hogy a legjobbat nyújtsuk az edzésen, aztán majd a kapitány eldönti kit küld a pályára – mondta a Kerkez Milossal, a posztriválisával való kapcsolatáról Nagy Zsolt.

A labdarúgó ezután tanácsot adott a sajtótájékoztatón szintén résztvevő, az idén nyáron Fehérvárról Újpestre igazoló, a válogatott keretébe először bekerülő Gergényi Bencének.

– Passzolja Dominiknek a labdát, és nem lesz gond, tegye be a bankba. Viccet félretéve, ha higgadtan fog játszani, akkor nem lehet gond – javasolta Nagy Gergényinek.

Zárásként Nagy Zsolt elmondta, a Nemzetek Ligájában kiegyezne a tavaly elért pontszámmal és gólkülönbséggel, de nagyon erős csoportban vannak, így mindegyik mérkőzésük nagyon kemény lesz.

Magyarország ezúttal is a Nemzetek Ligája A-divíziójában szerepel, a harmadik csoportba került besorolásra, ahol Németország, Hollandia és Bosznia-Hercegovina lesz az ellenfele. A négyes első két helyén záró együttes bejut a rájátszásba, a harmadik osztályozót játszik a B-divízióból feljutni kívánó együttesek közül egyel, míg a negyedik automatikusan búcsúzik a legmagasabb osztálytól.